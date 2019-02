Jessica Galle erzielte zwar fünf Treffer für die HSG Hude/Falkenburg, doch das reichte nicht, um das Ruder gegen die SG SV Friedrichsfehn/TuS Petersfehn rumzureißen. (Ingo Möllers)

Hude. Dean Schmidt versuchte gar nicht erst, seine schlechte Laune zu verbergen. Vermutlich wäre es ihm auch gar nicht gelungen. Zu sehr ärgerte er sich einfach über den Auftritt der von ihm und Birgit Deeben trainierten Handballerinnen der HSG Hude/Falkenburg bei der SG SV Friedrichsfehn/TuS Petersfehn. Deutlich mit 19:30 (12:17) verlor der aktuelle Oberliga-Fünfte, und war damit laut Schmidt sogar noch gut bedient. „Das Ergebnis hätte höher ausfallen können. Petersfehn musste nicht mal an seine Grenzen gehen. Das war wirklich mehr als schwach. Wir als Trainer gehen da auch hart mit der Mannschaft ins Gericht“, sagte Dean Schmidt.

Mit einem solchen Auftritt hatte das Duo jedenfalls nicht gerechnet. Tatsächlich hatte Schmidt nach der knappen 30:31-Pleite im Nachholspiel gegen den VfL Oldenburg III am Donnerstag eigentlich ein gutes Gefühl für das Auswärtsspiel. So reisten die Huderinnen mit dem Ziel an, sich für die Hinspielpleite zu revanchieren. Und bis etwa zur 20. Minute sah es auch recht ordentlich aus – Sarah Seidel verkürzte auf 8:9. „Wir haben gut angefangen. Es wurde das gespielt, was wir zuvor besprochen hatten“, berichtete Schmidt.

Doch danach verfiel die HSG zurück in alte Muster: Petersfehn setzte die Huderinnen immer wieder unter Druck, was zu leichten Fehlern bei der Schmidt-Sieben führte. Zudem bewegten sich die Huderinnen nicht genügend und probierten immer wieder das Gleiche – darauf waren die Gastgeberinnen eingestellt. „Es wurden nicht die Lösungen angewandt, die wir besprochen hatten. Wenn es dann schiefgeht, müssen wir uns als Trainer das ankreiden. So war es heute aber das Team“, kritisierte Schmidt.

Die Heim-Sieben hatte jedenfalls leichtes Spiel und zog bis zur Pause auf 17:12 davon. In Durchgang zwei änderte sich kaum etwas am Geschehen. Petersfehn machte nicht mehr, als es musste, doch das reichte an diesem Tag gegen die HSG Hude/Falkenburg aus. „Wir hatten extra noch Videosequenzen aus dem Hinspiel hochgeladen, aber die Hälfte hat sich diese nicht angeschaut und wusste nicht, was zu tun war“, erzählte Schmidt, „das Team will, dass wir Lösungen präsentieren. Wir machen das, aber dann werden diese nicht umgesetzt.“

Das Vorhaben, den Schwung aus dem Dezember mit in die zweite Saisonhälfte zu nehmen, ist nach zwei Pleiten jedenfalls gescheitert. Wenngleich Schmidt die Niederlage gegen Oldenburg nicht überbewerten wollte, weil „da nicht alles schlecht war“. Anders schaut es nun mit der Pleite gegen Petersfehn aus. Schmidt: „Birgit und ich schlafen da jetzt eine Nacht drüber und dann schauen wir, wie wir die aufarbeiten. Was Positives kann ich zu dem Spiel gerade wirklich nicht sagen.“