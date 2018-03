Ryan Farrel (links) und Florian Henke konnten ihren Coup aus dem Hinspiel nicht wiederholen. Der TV Hude hatte gegen den TSV Hagenburg mit seinen vier starken Litauern keine Chance. (INGO MÖLLERS)

Hude. „Das ging zu schnell“, meinte Felix Lingenau nach dem Tischtennis-Oberligaspiel seines TV Hude gegen den TSV Hagenburg. Nach gut zwei Stunden war die Partie bereits beendet, und der TVH hatte mit 3:9 verloren. Die wohl letzten Spiele in der Oberliga wolle man genießen und sich so teuer wie möglich verkaufen, hatte Lingenau in der Begrüßung erklärt. Und da die Huder in der Hinrunde in Hagenburg einen ihrer drei Punkte geholt hatten, liebäugelten sie damit, auch noch etwas Zählbares mitzunehmen. Das Rezept gegen die mit vier litauischen Spielern angetretenen Gäste dafür war klar: Gegen das untere Paarkreuz sollten insgesamt vier Siege her. Und um überhaupt ein zweites Mal unten ranzukommen, mussten in den Doppeln und den Spielen gegen Hagenburgs Litauer mindestens drei weitere Punkte her. Beiden Mannschaften fehlte ihre Nummer fünf: Bei Hude ersetzte Marc Engels den immer noch verletzten Pierre Barghorn, bei Hagenburg spielte Gernot Kahle für Nils Bleidistel.

Von Anfang an lief es für den TVH nicht wie erhofft. Die Gäste hatten in Kauf genommen, das Dreierdoppel klar abzugeben und dafür ihr Zweierdoppel mit Rimas Lesiv und Ernestas Mincevicius stark zu machen. „Das war taktisch clever“, sagte Jonas Schrader. „Im Hinspiel konnten wir zwei Doppel gegen jeweils einen starken Litauer und einen der schwächeren Spieler gewinnen“, erklärte er. Mit einem 1:2-Rückstand ging es also in die Einzel, und auch hier sah Schrader Nachteile im Vergleich zur Hinrunde: „Da stand Ryan Farrel bei uns im mittleren Paarkreuz und holte dort zwei wichtige Punkte, dieses Mal musste er oben ran.“ Tatsächlich wehrten sich die Huder zwar, konnten aber keines der ersten vier Einzel gewinnen. Florian Henke stand gegen den vielfachen litauischen Meister Gintautas Juchna auf verlorenem Posten. Ryan Farrel gegen Lesiv und Felix Lingenau gegen Mincevicius holten zwar jeweils einen Satz, am Ende fehlte aber immer das letzte bisschen Sicherheit, um tatsächlich zu punkten. Und auch Schrader hielt gegen Andrius Preidzius ordentlich mit, musste sich aber in drei knappen Durchgängen geschlagen geben. Finn Oestmann gegen den Bezirksoberligaspieler Kahle sowie Engels gegen den zwar unangenehm spielenden, in der Oberliga aber erst einmal siegreichen Manfred Zillings gaben sich keine Blöße und verkürzten auf 3:6. Die Hoffnung auf eine Überraschung war aber schon stark geschwunden. Nun hätten die Huder schon zwei „Breaks“ schaffen müssen, um Oestmann und Engels ein zweites Mal ins Rennen zu schicken. Farrell legte gegen Juchna furios los und brachte diesen im Duell zweier Linkshänder mit gutem Aufschlag- und Returnspiel anfangs ordentlich ins Schwitzen. Am Ende setzte sich dann aber doch die Routine des Hagenburgers durch.

Und auch Henke gegen den besonders motiviert wirkenden Lesiv sowie Lingenau gegen Preidzius leiteten die Wende nicht mehr ein. „Den Klassenerhalt hatten wir schon vor dem Spiel abgeschrieben“, erklärte Schrader. „Gegen Hagenburg können wir nur dann etwas holen, wenn alles ideal läuft, aber dafür war schon der Start zu schlecht“, resümierte er.