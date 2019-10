Schwächephase führt zur Niederlage der Delmenhorster Devils

Marco Mennebäck war mit 25 Punkten erfolgreichster Werfer der Devils. (MÖLLERS)

Löningen. Eine Schwächephase mitten im Spiel hat maßgeblich dafür gesorgt, dass die Oberliga-Basketballer des Delmenhorster TV ihre erste Saisonniederlage kassiert haben. Die Devils unterlagen beim VfL Löningen mit 87:110 (43:49).

Wenn man einen Blick auf die Tabelle wirft, erscheint die Pleite nicht völlig überraschend. Die Gastgeber hatten schon ihre ersten zwei Partien gewonnen und stehen nach dem Sieg über die Delmenhorster mit der vollen Punkteausbeute sowie 314:191 Körben an der Spitze des Klassements. Allerdings waren auch die Devils gut in die Spielzeit gestartet. Sowohl gegen Basketball Lesum/Vegesack als auch gegen die SG Cleverns-Sandel hatten sie die Oberhand behalten. Insofern sei man recht positiv in das Duell mit Löningen gegangen, meinte DTV-Spielertrainer Stacy Sillektis.

Zunächst lief es dann auch ordentlich für die Gäste. Nach dem ersten Abschnitt lagen sie nur mit 22:29 zurück, zur Halbzeit betrug der Rückstand beim 43:49 sogar noch einen Zähler weniger. Der dritte Saisonerfolg schien zu diesem Zeitpunkt absolut möglich. Doch es folgte eine Phase, die Sillektis nicht als schlecht, sondern als „Totalausfall“ bezeichnete. Sein Team war zu Beginn des dritten Viertels völlig von der Rolle und geriet entscheidend mit 18 Zählern in Rückstand. 58:76 stand es nach Abschnitt Nummer drei. Im letzten Viertel bauten die Löninger ihren Vorsprung noch ein bisschen aus.

„Wenn man den Verlauf von der 18. bis zur 26. Minute rausnimmt, war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen“, schilderte Sillektis, der auf Muhammed Tozan verzichten musste. Eine weitere Schwächung stellte der Verlust von Jonas Scheffler dar, der nach seinem insgesamt fünften Foul früh im letzten Viertel nicht mehr mitwirken durfte. Bester Werfer aufseiten der Devils war Marco Mennebäck. Er kam am Ende auf 25 Punkte.

Trotz der ersten Pleite stehen die Delmenhorster in der Tabelle als Fünfter gut da. Weiter geht es am kommenden Sonntag daheim gegen den punktgleichen SC Langenhagen II, der aktuell einen Platz vor dem DTV rangiert. „Wir spielen zu Hause, und da ist es immer die Ambition zu gewinnen“, blickte Sillektis voraus.

Delmenhorster TV: Mennebäck (25), Frerichs (12), Thomas (12), Akkurt (9), Veit (7), Ziemann (7), Sillektis (5), Scheffler.