Felix Lingenau geht etwas angeschlagen ins Turnier. (Ingo Möllers)

In seinem ersten Seniorenjahr hat Tischtennis-Spieler Felix Lingenau vom TV Hude die Qualifikation für die Deutschen Seniorenmeisterschaften geschafft, bei denen er an diesem Wochenende in Erfurt antritt. Die Voraussetzungen für den Verbandsliga-Akteur sind allerdings nicht ideal. Wegen anhaltender Knieprobleme konnte Lingenau in den vergangenen Wochen kaum trainieren. Immerhin: Nach einem letzten Härtetest am Mittwoch ist der Huder zuversichtlich, zumindest durchspielen zu können. „Ich bin sicherlich nicht bei 100 Prozent wegen der Schmerzen und des Trainingsrückstands, aber wenigstens konnte ich Mittwoch spielen und sollte nicht nach einem Spiel aufgeben müssen“, erklärt Lingenau.

An Position zwei gesetzt

Besondere sportliche Ambitionen habe er wegen der Voraussetzungen aber nicht. „Ich schaue einfach, wie es läuft, und freue mich auf das ganze Drumherum der Veranstaltung. Manchmal kann es ja auch von Vorteil sein, ganz ohne Erwartungen in ein Turnier zu gehen“, meint der Angriffsspieler. In seiner Vorrundengruppe in der Ü40-Konkurrenz ist Lingenau mit seinem QTTR-Wert von 2003 Punkten an Position zwei gesetzt, hinter Torsten Becker (2028 QTTR-Punkte), der in Albersweiler in der Pfalz-Liga spielt, aber auch schon in der Regionalliga aktiv war. Außerdem trifft Lingenau auf Johannes Scholz (TTC BG Berlin, Verbandsliga, 1919) und auf den Außenseiter Christian Fürst (Schwabmünden, Verbandsliga, 1769).

Im Doppel spielt Lingenau mit Sven Hielscher vom Regionalligisten SV Bolzum, dem Deutschen Senioren-Meister von 2017 und Vizemeister des vergangenen Jahres. Die beiden Niedersachsen haben sogar einen der ersten beiden Setzplätze erhalten. Und im Mixed geht der Huder an der Seite von Denise Kleinert vom TSV Heiligenrode an den Start.