Regioanlliga Nord TV Jahn 17 Maryam Matta 10 Julia Hechtenberg - FC ST Pauli Stadion Geplant: 14.10.2018, 13:00 bis 14:30 (INGO MOELLERS)

Delmenhorst. An diesem Sonntag steht das erste Punktspiel der Saison in der Fußball-Regionalliga der Frauen für den TV Jahn Delmenhorst an. Und die Violetten bekommen es gleich mit einem klangvollen Namen zu tun: Sie spielen ab 14 Uhr bei Hannover 96. „Hannover will mittelfristig in die Bundesliga. Sie haben ein Nachwuchsleistungszentrum und spielen auf Kunstrasen“, berichtet Jahn-Trainer Claus-Dieter Meier. Es werde sehr schwierig, etwas Zählbares aus der Landeshauptstadt mitzubringen. Dazu kommen innerhalb der ersten vier Spieltage noch Partien gegen den amtierenden Meister Werder Bremen II und den Hamburger SV. „Das ist ein sehr schwieriges Auftaktprogramm. Danach werden wir sehen, wo wir stehen“, urteilt Meier.

Bei den Delmenhorsterinnen gibt es mehrere Neuzugänge: „Wir müssen schauen, dass die jungen Spielerinnen in der Regionalliga ankommen. Alle junge Mädels müssen sich erst mal an das körperlich robuste Spiel in dieser Klasse gewöhnen. Bei einigen wird das schnell gehen, bei anderen dauern. Ich bin selber gespannt“, blickt Meier voraus. Gesa Bücking (17), Jette Haar (18) oder Pia von Kosodowski (19) sind neu, auch Maryam Matta hat gerade erst ihr Abitur gemacht und bisher erst neunmal in der Regionalliga gespielt.

Die Stärken der Violetten liegen weiterhin in der Offensive, sagt Meier. Mit Neele Detken und Julia Hechtenberg stehen erfahrene und torgefährliche Spielerinnen im Kader. Anna Mirbach hat ihre Laufbahn derweil beendet. „Auch Nathalie Heeren ist torgefährlich. Im Sturm sind wir schon gut vertreten. Matta kann da reinpassen, Kosodowksi auch“, blickt Meier voraus. Die Defensive stuft er als solide ein, zu Jahns Stärken gehört sie traditionell eher nicht.

Die vergangene Spielzeit schloss Jahn auf Platz sechs im Mittelfeld der Zwölferstaffel ab. Die Violetten schossen mit 51 die drittmeisten Tore. Torschützenkönigin Vivien Endemann (20 Treffer) wechselte nach der Saison jedoch von der Delme zum SV Meppen. Zudem beendete Torfrau Magdalena Flug ihre Laufbahn. „Aber wir haben weiterhin zwei gute Torhüterinnen“, betont Meier.