Berlin/Delmenhorst

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Schwimmer starten in Berlin

Nico Nadig

Berlin/Delmenhorst. Drei Athleten des Delmenhorster Schwimmvereins sind bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin an den Start gegangen. An dem Turnier nahmen fast 1600 Schwimmer aus 309 Vereinen teil.