Fabian Kuhfeld (Ralf Görlitz)

Sechs Titel haben die Leichtathleten des Delmenhorster TV bei den in Oldenburg ausgetragenen Bezirksmeisterschaften gewonnen. Vor allem die beiden Sprintasse René Rumpf bei den Männern und Fabian Kuhfeld in der Altersklasse U20 trumpften gehörig auf. Beide sicherten sich je drei Titel und trugen maßgeblich dazu bei, dass sich der DTV bei der männlichen Jugend und den Männern als erfolgreichster Verein dieser Meisterschaften feiern lassen konnte.

Vor allem René Rumpf ließ weit über die Grenzen hinaus aufhorchen. Über 100 Meter lief er – mit ein wenig zu viel Windunterstützung, sodass die Zeit keinen Eingang in die offiziellen Bestenlisten fand – eine spektakuläre Zeit. Nach 10,62 Sekunden blieb die Uhr stehen. Damit katapultierte sich Rumpf mitten hinein in die norddeutsche Sprintelite. Auch über 200 Meter war er nicht zu schlagen und sicherte sich in 21,94 Sekunden mit großem Vorsprung den Meistertitel. Zusammen mit Fabian Sander, Fabian Kuhfeld und Jan Lippert holte er sich über 4x100 Meter den dritten Bezirkstitel.

Sein Vereinskollege Fabian Kuhfeld stand ihm in kaum etwas nach. In der Altersklasse U20 gewann das Delmenhorster Sprinttalent die 100 Meter in 11,05 Sekunden vor seinem Vereinskollegen Tom Wöhler, der 11,72 Sekunden benötigte. Auch die 200 Meter wurden eine sichere Beute. Kuhfelds Siegerzeit lautete hier 22,76 Sekunden. Mit seinem Erfolg im Kugelstoßen rundete Emir Can Gökce, der auch Dritter im Diskuswurf in der Altersklasse U20 wurde, das erfolgreiche Abschneiden des Delmenhorster Vereins ab.

Fabian Sander sprang 6,08 Meter weit, das reichte zu Platz drei in der Altersklasse U20. Ebenfalls einen dritten Rang im 800-Meter-Lauf erreichte Daniel Eskes, der jedoch über seine Zeit – 2:13,68 Minuten – sehr enttäuscht war. Die Delmenhorster Leichtathleten fuhren noch weitere Top-Ten-Ergebnisse ein. Gökce erreichte Platz vier im Hochsprung in der AK U20, Lippert wurde Fünfter über 200 Meter bei den Männern und Platz sechs im Weitsprung der AK U20 ging an Tom Wöhler.

Insgesamt gingen rund 250 Athleten aus 57 Vereinen bei den Titelkämpfen des Bezirks Weser-Ems an den Start. Die Wetterbedingungen waren durchaus kompliziert. Bei kühlen Temperaturen, aber bis auf einige Regenschauer meist sonnigem Wetter herrschte oftmals ein starker, böiger Wind.