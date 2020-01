Bookholzberg. Für die Handballer der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg geht der Weg auf der Gewinnermeile unverändert weiter. Beim ersten Heimauftritt im Jahr 2020 ließen sie im Landesligaduell gegen den TV Langen keine Zweifel aufkommen und beendeten die Partie mit einem klaren 33:26 (14:10)-Erfolg. Die Siege zahlen sich auch im Blick auf die Tabelle aus. Die Mannen von Trainer Stefan Buß haben Platz eins – da TV Schiffdorf und TV Oyten noch mit Spielen im Rückstand sind – erobert.

Die Gäste aus der Nähe von Bremerhaven versuchten im Bereich ihrer Möglichkeiten zu agieren und machten es den Buß-Schützlingen in einigen Phasen des Spiels nicht einfach. Zwar stand die Abwehr der HSG wie gewohnt kompakt, kassierte allerdings von den Außenpositionen einige Tore zu viel. Aber auch im Angriff leisteten sich die Gastgeber einige Leichtsinnsfehler, sodass es nach 20 Minuten beim 8:6 lediglich zu einem Zwei-Tore-Vorsprung reichte. Doch die Schützlinge von Stefan Buß können jederzeit eine Schippe drauflegen, was sie dann bis zum Seitenwechsel auch taten und mit 14:10 in Führung gingen.

In Durchgang zwei gab es nie die Gefahr, dass sich an der Hierarchie irgendetwas ändern könnte. Marvin Auffarth netzte zum 17:12 für die Bookholzberger ein, Yannic Lau zum 22:16, und Jona Schulte traf schließlich zum 28:20. „Wir kamen heute mit Lockerheit zum Sieg. In einigen Phasen taten wir nicht mehr als unbedingt nötig“, bilanzierte HSG-Trainer Stefan Buß.

Am kommenden Sonnabend genießen die Landkreisler wiederum Heimrecht. Dann geht es gegen die HSG Bützfleth/Drochtersen, von der man sich im ersten Saisonspiel mit einem 24:24-Unentschieden trennte.