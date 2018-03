Das neue Trainerteam der HSG-Reserve (v.l.): Frederic Oetken, Adrian Hoppe und Jens Hafermann. (FOTOS: Ingo Möllers)

Delmenhorst. Der Handball-Verbandsligist HSG Delmenhorst wartete bei seinen Pressekonferenzen zuletzt eigentlich immer mit überraschenden Nachrichten auf – da wurde einmal die Rückkehr des zweitligaerfahrenen Tim Coors verkündet, ein anderes Mal gab der Verein die Verpflichtung von Björn Bröckerhoff bekannt. Und auch bei der jüngsten blieben die HSG-Verantwortlichen ihrer Linie treu. Mit dem kleinen Unterschied, dass dieses Mal die zweite Mannschaft aus der Landesliga und die Jugendarbeit des Vereins im Mittelpunkt standen: Adrian Hoppe, der derzeit noch den Verbandsliga-Konkurrenten TS Hoykenkamp trainiert, übernimmt zur neuen Saison das Ruder bei der Reserve. Außerdem bekleidet er das Amt des Koordinators für den männlichen Jugendbereich der HSG. „Nachdem Andre Haake (wechselt zur TSG Hatten-Sandkrug, Anmerk. der Red.) uns als Trainer abgesagt hatte, haben wir bei sieben Übungsleitern angefragt. Wir sind froh, dass Adrian zugesagt hat“, erzählt HSG-Vorsitzender Jürgen Janßen.

Hoppe ist kein Unbekannter bei der HSG – in der Saison 2002/03 stand er bei den Delmenhorstern an der Seitenlinie. Warum verlässt er aber die in der Verbandsliga abstiegsbedrohte TSH, um bei der HSG die Reserve zu coachen? Der 51-Jährige erklärt: „Zusammen mit der Koordinationsstelle denke ich, dass man hier langfristig und perspektivisch etwas aufbauen kann. In Hoykenkamp sind viele Spieler schon in ihrem ‚Goldenen Oktober‘ und beruflich eingespannt. Deshalb habe ich mich über das Angebot gefreut. Es ist eine gute Geschichte, mit jungen Menschen zu arbeiten. Das macht mehr Spaß.“

Noch mehr machen

Alleine muss er seine Aufgabe jedoch keineswegs erledigen – zumindest nicht bei den Zweiten Herren. Dort bekommt Hoppe mit Jens Hafermann und Frederic Oetken zwei Co-Trainer an die Seite gestellt. Erstherren-Spieler Oetken assistiert dabei bereits seit Februar dem scheidenden Coach Timo Hermann. Er soll das Bindeglied zwischen den zwei Teams darstellen. „Ich kenne den Verein bestens und kann deshalb gut vermitteln. Als Jens Hafermann mich letzte Woche angerufen hat, klang das gut. Bei den Zweiten Herren müssen wir der Jugend eine Perspektive bieten“, sagt Oetken und ergänzt: „Als 17-Jähriger direkt in die Oberliga zu gehen, ist schwierig. Ein gutes Landesliga-Team ist da reizvoll.“ Jens Hafermann misst Frederic Oetken bei der Ausrichtung eine besondere Rolle zu. Schließlich sei er eine Galionsfigur und jüngere Akteure schauten zu ihm auf.

Neben der Reserve-Mannschaft möchte der Verein in der Zukunft auch noch intensiver die Jugendarbeit verstärken. Dafür hat er verschiedene Koordinatorenstellen geschaffen: Hoppe übernimmt dabei den männlichen Jugendbereich und gleichzeitig die Zweitvertretung; Stefan Neitzel kümmert sich um die Damen und weibliche A-Jugend; Volker Gallmann betreut die weibliche E- bis B-Jugend. „Die HSG steht in einem harten Wettbewerb mit anderen Vereinen. Die Bedingungen und die Basis sind gut, aber das reicht nicht aus. Wir müssen der Jugend eine Perspektive bieten“, meint Jens Hafermann, der als Kreisläufer selbst viele Jahre für die Delmenhorster spielte.

Jürgen Janßen betont zwar, dass der Verein im Jugendbereich einen guten Zulauf habe. Im nächsten Jahr wird er laut Aussage des Vorsitzenden sogar zwei neue Teams melden. Doch damit soll es nicht enden. Immerhin trage man auch eine gewisse Verantwortung. „Wir wollen uns nicht treiben lassen, sondern gestalten“, betont Janßen. Aus diesem Grund plant die HSG auch, ihre Kooperation mit hiesigen Schulen auszubauen – als Koordinator in diesem Bereich fungiert Rolf Behrens. Die Zusammenarbeit – derzeit mit sechs Schulen – werde auf jeden Fall erweitert.

Außerdem hat der Verein mithilfe von Rolf von Lien sein Jugendkonzept angepasst. Oder wie es von Lien ausdrückt: „Wir haben es an die heutige Zeit angepasst.“ Die Endfassung ist derweil noch in Arbeit, doch am Grundgerüst gibt es nichts mehr zu rütteln. Unter anderem sind dort die Aufgaben der Koordinatoren beschrieben: Adrian Hoppe beispielsweise dient den Trainern, Teams und Betreuern als Ansprechpartner und Unterstützer. Des Weiteren sind in dem Konzept die einzelnen Entwicklungsschritte aufgeführt, die ein Spieler im besten Fall absolvieren sollte. Von Lien: „Wir orientieren uns dabei an der Rahmentrainingskonzeption des Deutschen Handballbundes. Die Spieler sollen ein stabiles Leistungspotenzial erreichen.“ Ziel sei es, die Jugendlichen langfristig an das Niveau der ersten Mannschaft heranzuführen.