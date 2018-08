Der FC Hude (rote Trikots) konnte den ersten Sieg der Saison bejubeln. (Ingo Möllers)

Hude. Der FC Hude ist mit einem Sieg in die neue Saison der Fußball-Bezirksliga gestartet: Vor heimischer Kulisse bezwang das Team von Trainer Lars Möhlenbrock den ESV Wilhelmshaven mit 1:0 (1:0). "Es ist wichtig, gegen einen Mit-Aufsteiger gleich drei Punkte zu holen. Wir wollten die mitnehmen, um gut in die Saison zu kommen", sagte der FCH-Coach im Anschluss. Laut des Trainers geht der Sieg für sein Team auch in Ordnung.

Die Gastgeber waren von Anfang an sehr präsent. Im Gegensatz zum Pokalspiel vor rund einer Woche beim GVO Oldenburg stimmten Körpersprache und Zweikampfverhalten diesmal von der ersten bis zur letzten Minute. Tatsächlich erarbeiteten sich die Huder recht schnell einige Möglichkeiten. Bis der Ball im Netz der der Gäste aus Wilhelmshaven zappelte, dauerte es nicht lange: Torben Liebsch drang über die rechte Seite in den ESV-Strafraum ein und nagelte das Leder zum verdienten 1:0 ins lange Eck (25.). Knappe zehn Minuten später stand der Schiedsrichter im Mittelpunkt, als er sowohl den FCH-Spieler Jannik Meyer als auch einen Akteur der Gäste mit der Ampelkarte vom Platz schickte. "Das war eine kleine Nickligkeit. Wir mussten daraufhin natürlich umstellen", berichtete Lars Möhlenbrock.

In Durchgang zwei erarbeitete sich der Gastgeber diverse Chancen, verpasste es jedoch, das Ergebnis in die Höhe zu schrauben. So musste der FC Hude in der Schlussphase um die drei Punkte zittern, sackte sie schlussendlich aber ein. "Wilhelmshaven hatte Möglichkeiten und hätte den Ausgleich erzielen können", sagte Möhlenbrock, "an unserer Chancenverwertung müssen wir arbeiten, damit es zum Schluss ruhiger für uns wird." Ansonsten war der Coach vollends zufrieden.