In einem umkämpften Derby setzten sich die Violetten des TV Jahn Delmenhorst am Ende gegen den KSV Hicretspor mit Ahmad Diab (grün-weiß, beim Kopfball) durch. (INGO MÖLLERS)

Wie im Vorjahr sind beim Kreisliga-Derby zwischen dem KSV Hicretspor und dem TV Jahn Delmenhorst acht Tore gefallen. Allerdings war es im August 2019 beim 8:0 für die Violetten sehr einseitig. Diesmal musste der TV Jahn dreimal einem Rückstand hinterherlaufen und gewann am Ende etwas glücklich mit 5:3 (1:1). Dabei wurde die Partie mit fortlaufender Zeit immer nickeliger. „Mit Fußball hatte das wenig zu tun“, fasste Jahn-Trainer Arend Arends zusammen. Zudem fielen fünf Treffer nach Standards, vier davon für die Gäste.

Der spannende Verlauf lockte immer mehr Zuschauer an den Nebenplatz, nach anfangs etwa 70 wurden es zum Ende fast 150. Nach über zehn Monaten Pause ist der Hunger auch auf Kreisliga-Fußball anscheinend wieder groß, wobei die Zaungäste nicht mit technischen Leckerbissen oder feinen Spielzügen verwöhnt wurden. Dafür war die Pause zu lang und wohl auch die Rivalität zu groß. Vier eingesetzte Hicret-Spieler kommen aus der Jahn-A-Jugend. Bei den Gästen waren drei Viertel der Abwehrkette neu, auch das muss sich erst finden. „Wir sind überhaupt nicht ins Spiel reingekommen“, meinte Arends.

Die Intensität war von Beginn an hoch. Kaum zu bremsen war Germain Martens, der sich in der 18. Minute von der Mittellinie zum Sechzehner durchtankte und den Ball zum 1:0 ins lange Eck schob. Jahn antwortete sieben Minuten später mit dem ersten Standard-Tor. Pascal Hoppe brachte einen Eckball von links vors Tor, wo sich die drei längsten Jahner am kurzen Pfosten positioniert hatten. Neuzugang Sebastian Hurling köpfte den Ball zum 1:1 ins lange Eck (25.). Das war es dann aber auch schon an Torchancen in der ersten Halbzeit, das Spiel glich eher einem Abnutzungskampf.

Jahn musste mit Kapitän Sean Gradtke und Pascal Hoppe zwei verletzte Stammkräfte auswechseln. Das klingt zunächst mal bitter, doch die eingetauschten Burak Yaman (zwei Treffer) und Marc Pawletta (zwei Vorlagen) sollten schließlich zu den Matchwinnern werden. Bis dahin war es jedoch noch ein weiter Weg. Und er wäre deutlich beschwerlicher geworden, wenn der viel beschäftigte Unparteiische Frank Dobroschke in der 47. Minute auf den Punkt gezeigt hätte. Tammo Elson hatte sich mit Onur Erol verhakelt und ihn zu Fall gebracht. „Dafür hätten wir einen Elfmeter bekommen müssen“, klagte Hicretspor-Trainer Timur Cakmak. Zunächst verrauchte der Ärger schnell, denn Ahmad Diab knallte die Kugel nach Erol-Ecke und Verlängerung von Martens zum 2:1 ins Netz (51.).

Nicht hochklassig, aber spannend

Defensiv hatte Yaman seine Probleme, vorne war er umso cleverer. Als Hicret-Torwart Bilal Polat noch die Mauer stellte, überraschte ihn Yaman mit einem schnell ausgeführten Freistoß zum 2:2 (54.). Der erneute Ausgleich hatte kaum mehr als 60 Sekunden Bestand, da wurde Harun Yildiz auf der rechten Seite freigespielt und seine Flanke köpfte Martens zum 3:2 ins Jahn-Tor (55.). „Martens war richtig stark“, zollte Arends dem gegnerischen Angreifer Respekt. Hochklassig wurde die Partie trotz des Torreigens nicht, aber die Spannung war jetzt zu greifen. Eine Ecke von Marcel Maus landete am Innenpfosten (62.), Martens köpfte auf die Latte (66.). Nach einem Vergehen an Maus pfiff Dobroschke dann zu Recht Strafstoß. Yamans Elfer wurde zunächst von Polat gehalten, doch beim Schuss standen schon zwei Verteidiger neben ihm. So musste der Elfmeter wiederholt werden und Yaman vollstreckte dieses Mal cool zum 3:3 (75.). Die Partie kippte fünf Minuten später, als Alioune Youm das Spielgerät aus kürzester Entfernung nach gehaltenem Pawletta-Kopfball zum 4:3 für Jahn über die Linie drückte.

Hicretspor stand in Person von Yildiz zweimal vor dem Ausgleich. Einmal parierte Alexander Sinn Yildiz’ Kopfball hervorragend (83.) und als der Ball drei Minuten später im Netz zappelte, entschied Dobroschke auf Abseits. Das fehlende Spielglück bei Hicretspor sorgte für einige Frust-Grätschen, Gabriel Hirsz ließ mit dem 3:5 in der Nachspielzeit die Luft raus. „Ein Unentschieden wäre okay gewesen, aber wir sind in dieser Saison deutlich besser aufgestellt als im Vorjahr“, war Cakmak gar nicht mal unzufrieden.