Den Hockey-Herren des HC Delmenhorst ist der Auftakt in die zweite Saisonhälfte der Feldsaison geglückt. Dank des 7:2 (1:1)-Sieges beim SW Bremen hält das Team von Trainer Henning Bremer zudem Schritt mit der Reserve des Bremer HC. Nach vier Spieltagen kommen beide Teams auf zehn Punkte, aufgrund des besseren Torverhältnisses haben die Delmenhorster in der Tabelle der 1. Verbandsliga die Nase vorne.

HCD-Pressesprecher Thomas Hinz berichtete von einem schwierigen Spiel gegen einen sehr tief stehenden Gegner. „Wir haben es in der ersten Hälfte nicht geschafft, schnell zu spielen und so Räume zu nutzen, die sich nach Kontern von SW Bremen ergaben“, erzählte er weiter. So gerieten die Delmenhorster nach 27. Minuten in Rückstand, doch noch vor der Pause glich Stephen Kramer aus (32.).

Leistungssteigerung in Durchgang zwei

„Die zweite Halbzeit war dann sehr viel besser. Nach zwei Zeitstrafen für Bremen spielten wir sieben Minuten in Überzahl. Diese haben wir sehr gut genutzt“, berichtete Hinz. Zuerst hatte Jan von Bassen die Gäste in Front gebracht (37.), ehe Marvin Reitman (50.), Robert Hader (52.) und Tim Speer (55.) für das 5:1 sorgten. Mit seinem zweiten Tor des Tages wischte Stephen Kramer (60.) dann alle Zweifel am Sieg beiseite – 6:1.

In der Schlussphase ließen die Delmenhorster jedoch merklich nach. „Wir haben nicht konzentriert zu Ende gespielt“, bemängelte Hinz. In Folge dieser Unachtsamkeiten trafen die Bremer zum 2:6 (65.), doch nur zwei Minuten später stellte Marvin Schamuhn wieder den alten Ab- und letztlich auch den Endstand her. Hinz: „Letztlich war das ein Pflichtsieg, um gut in die Saison reinzukommen. Mit der zweiten Halbzeit sind wir sehr zufrieden.“

Ihre nächste Begegnung bestreitet die Mannschaft von Trainer Henning Bremer am 1. Mai. Auf der eigenen Anlage empfangen die Delmenhorster dann den HC Horn, der aktuell auf Tabellenplatz vier steht. Nur drei Tage später, also am 4. Mai, kommt es zum vermutlich entscheidenden Spiel um die Meisterschaft in der 1. Verbandsliga: Der HCD gastiert dann bei der Reserve des Bremer HC.