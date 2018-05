Neerstedt-Trainer Björn Wolken schwört seine Mannen auf die schwierige Aufgabe am letzten Spieltag ein. Ein Sieg ist Pflicht. (INGO MÖLLERS)

Neerstedt. Einen Spieltag vor Saisonende in der Oberliga Nordsee sind die Handballer des TV Neerstedt auf einen Abstiegsplatz gerutscht. Daher müssen die Mannen von Trainer Björn Wolken am Sonnabend, 19.30 Uhr, bei der SG HC Bremen/Hastedt gewinnen, um noch eine Chance auf den Klassenerhalt zu haben. Je nachdem, wie die direkten Konkurrenten in den Parallelbegegnungen punkten, bleiben die Weiß-Grünen in der Oberliga oder müssen in die Verbandsliga runter. „Solange die Minimalchance da ist, glauben wir daran. Aber dafür müssen wir gewinnen, und das ist der schwerste Teil“, sagt Wolken.

Neerstedt liegt mit 20 Punkten auf dem zwölften Rang, der den sicheren Abstieg bedeutet. Punktgleich auf Rang elf liegt der SV Beckdorf. Die Mannschaft auf dieser Position geht dann runter, wenn der OHV Aurich aus der 3. Liga absteigt. Die Auricher liegen derzeit einen Spieltag vor Schluss auf einem Abstiegsrang, einen Punkt hinter dem rettenden Ufer.

Einen Punkt vor Neerstedt auf den Rängen neun und zehn, die den Klassenerhalt garantieren, rangieren die HSG Schwanewede/Neuenkirchen sowie der TSV Bremervörde. Da die Neerstedter jedoch das schlechteste Torverhältnis dieser vier Teams (inklusive Beckdorf) haben, müssen sie gewinnen und hoffen, dass zwei der drei Kontrahenten verlieren, beziehungsweise dass Beckdorf nur unentschieden spielt und Schwanewede und/oder Bremervörde leer ausgehen. Während Schwanewede daheim gegen den Siebten, den TV Bissendorf-Holte, eine machbare Aufgabe erwartet, sind Bremervörde beim TV Cloppenburg und Beckdorf beim TuS Rotenburg Außenseiter – so wie Neerstedt beim Tabellenfünften in Bremen auch.

Mit Willen und Kampf

Spielerisch sind die Bremer den Gästen überlegen. „Spielertrainer Marten Franke ist der Dreh- und Angelpunkt. Er ist einer der besten Mittelmänner der Liga. Er ist selbst gefährlich und hat dazu ein gutes Auge. Aber auch Yannik Schäfer oder die Fietze-Brüder sind gefährlich. Bremen ist insgesamt stark besetzt und spielt mit sehr viel Tempo“, sagt Wolken.

Dagegen müsse Neerstedt unbedingten Willen und viel Leidenschaft setzen. „Wir bekommen nichts geschenkt in Bremen, müssen bis zum Ende kämpfen, mehr als 100 Prozent geben. Ein letztes Mal 60 Minuten Vollgas. Und wenn nach der Partie keiner mehr laufen kann, macht das nichts. Dann ist Pause“, gibt Wolken die Marschroute vor.

Unter der Woche war vor allem Kopfarbeit angesagt. „Nach der Heimniederlage gegen Schwanewede ging es natürlich darum, die Jungs wieder aufzubauen“, sagt Wolken. Er hofft, dass Bremen seinen Schützlingen besser liegt als Schwanewede. „Bremen kommt über Schnelligkeit und hat nicht so die großen Leute aus dem Rückraum, die mit Hauruck-Aktionen Tore werfen. Natürlich sind aber beispielsweise Franke und Schäfer auch aus dem Rückraum gefährlich.“

Personell geht Neerstedt nahezu unverändert zu den Vorwochen in die Begegnung. „Ich werde da niemanden aus dem Hut zaubern. Ich vertraue den Jungs, die die ganze Saison spielen“, berichtet der TVN-Coach. Topscorer Eike Kolpack fällt nach einer Schulteroperation aus, Julian Hoffmann fehlt zudem. Sonst sind alle Mann an Bord, lediglich hinter Rene Achilles steht noch ein Fragezeichen, da sich dieser beim Training unter der Woche leicht verletzte. „Wir müssen noch einmal alle zusammenrücken“, sagt Wolken. Wenn es trotz eines Sieges mit dann 22 Punkten in die Verbandsliga gehe, sei das eben so. „Aber damit beschäftige ich mich noch nicht.“