Steven Müller-Rautenberg (links) hat sich bei seiner Premiere im Wildeshauser Trikot eine schwerere Verletzung zugezogen.

Steven Müller-Rautenberg: Genau so, wie ich es schon vermutet habe. Es ist wieder ein doppelter Außenbandriss. Das eine Band ist völlig zerstört. Dadurch, dass es jetzt das dritte Mal in einem kurzen Zeitraum passiert ist, wird es auf jeden Fall sechs bis acht Wochen Pause geben. Danach muss sich der Arzt das noch mal anschauen, denn es ist ja nicht normal, dass die Bänder in so kurzer Zeit dreimal hintereinander doppelt reißen. Das ist natürlich sehr bitter.

Ich habe vor der Saison gesagt, dass ich bei Atlas gerne die Vorbereitung nutzen und komplett mitmachen möchte. Ich wollte die ersten Testspiele abwarten und schauen, ob ich unter dem neuen Trainer zum Zuge komme. Ich habe gesagt, dass es sein kann, dass ich mich umentscheide. Das war für den Verein von vornherein okay. Ich habe dann eine relativ gute Vorbereitung gespielt. Dann kamen die Pflichtspiele, und ich habe nur im Pokal einen Einsatz bekommen. Deshalb habe ich für mich entschieden, dass es sportlich gesehen wichtig ist, dass ich wieder Spielpraxis sammeln kann und dass es bei Atlas nicht weitergeht. Wir sind aber im Guten auseinandergegangen. Dass es dann relativ schnell ging, lag natürlich auch daran, dass Atlas mir keine Steine in den Weg gelegt hat.

Auf jeden Fall. Ich bin in der Bezirksliga zu Atlas gekommen. Die Aufstiege mit den Fans – das wird man nicht vergessen. Dann kam natürlich das DFB-Pokalspiel im Weserstadion, das war überragend. Mehr kann man als Amateurspieler eigentlich nicht erreichen. Ich gehe schon mit einem weinenden Auge, aber aus sportlichen und privaten Gründen ist es an der Zeit, weitere Schritte zu gehen.

Wenn mal Zeit ist ja. Der Verein hat gesagt, dass ich jederzeit vorbeikommen kann. Das werde ich auch nutzen, weil einige Freunde dort spielen, zu denen ich weiterhin Kontakt habe. Der Verein bleibt einem im Herzen.

Da gibt es einige Gründe. Es ist so, dass Marcel Bragula (Wildeshausens Trainer, Anm. d. Red.) schon vor der Saison mit mir Kontakt hatte und gesagt hat, dass er mich gerne haben möchte. Das Thema kam nicht von heute auf morgen, sodass ich mir schon länger Gedanken darüber machen konnte. Wildeshausen hat nach dem Aufstieg in die Landesliga auch sportlich gesehen eine super Alternative geboten. Der Verein steht für Teamgeist. Das ist für mich grundsätzlich sehr wichtig, dass man eine gute Stimmung im Team hat. Mit David Lohmann spielt ein guter Kumpel von mir beim VfL, der das alles auch ein bisschen eingefädelt hat. Er hat schon eine wichtige Rolle gespielt, genau wie Marcel. Wildeshausen hat sich bemüht, mich zu bekommen. Das sind alles Punkte, die dazu geführt haben, dass ich mich für Wildeshausen entschieden habe.

Sehr gut. Alle sind sehr positiv auf mich zugegangen und haben mich gut aufgenommen. Als ich die Verletzung hatte, haben sie mich gleich in der Kabine mit ins Boot genommen und gesagt, dass sie auch für mich weiterspielen. Das zeigt, dass der Teamspirit besteht. Bei der Kaderauswahl achten sie darauf, dass die Typen zusammenpassen. Das merkt man einfach.

Eigentlich wollte ich verletzungsfrei bleiben. Ich möchte trotzdem so viele Spiele wie möglich machen und dem Verein helfen. Das Ziel ist, sich in der Landesliga zu etablieren. Wir wollen möglichst viele Punkte holen und heimstark bleiben.

Zur Person

Steven Müller-Rautenberg (26)

ist vor wenigen Tagen vom Fußball-Oberligisten SV Atlas Delmenhorst zum klassentieferen VfL Wildeshausen gewechselt. Am Wochenende feierte er direkt seine Premiere im Dress der Krandelkicker, musste jedoch verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Für Atlas war der Offensivmann bereits seit Bezirksliga-Zeiten aktiv.