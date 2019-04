Atlas-Akteur Dominik Entelmann (gelb-blaues Trikot) hatte einige Chancen gegen den Ahlhorner SV, ein Tor markierte er jedoch nicht. (INGO MÖLLERS)

„Ich könnte heulen“: Ahlhorns Trainer Servet Zeyrek war nach dem Abpfiff des Fußball-Kreisliga-Verfolgerduells beim SV Atlas II untröstlich. Was war passiert? Zeyreks Mannschaft hatte bis kurz vor dem Ende der angezeigten dreiminütigen Nachspielzeit mit 1:0 geführt. Dann schlug Atlas-Verteidiger Philip Stephan noch einen letzten Verzweiflungsball an den Strafraum der Gäste. Dort irritierte sein Teamkollege Emiljano Mjeshtri den bis dahin so zuverlässigen Innenverteidiger Mirsad Stublla offenbar derart, dass Stublla den Ball irgendwie mit der Hacke klären wollte. Das ging gründlich daneben, denn die Kugel flog am verdutzten Torwart Alexander Lohrey vorbei ins Tor – das 1:1 in der 93. Minute.

Große Enttäuschung auf der einen Seite, dafür Riesenjubel beim SV Atlas II, der in dieser Saison noch keinen Sieg derart gefeiert hat wie jetzt diesen Last-Minute-Punkt. Ahlhorn kostete das zwei Zähler und vorerst auch Rang zwei. Ein Sieg wäre die perfekte Ausgangsposition für den Gipfel am Sonnabend gewesen, wenn die Ahlhorner den Spitzenreiter TuS Heidkrug zu Gast haben. So führt der TuS jetzt relativ komfortabel mit 58 Punkten und dem eindeutig besten Torverhältnis vor dem TSV Großenkneten und dem Ahlhorner SV, die beide 53 Zähler gesammelt haben.

Vor dem Anpfiff war Zeyrek noch gut gelaunt und wies die Favoritenrolle weit von sich. „Für uns ist das eine Schnuppersaison, Heidkrug wird Meister.“ Das war insofern passend, als sich einige Meter neben ihm gerade nahezu die komplette Heidkruger Mannschaft zwecks Spionage einfand. Die Taktik der Ahlhorner war der Standard, den alle Gegner des SV Atlas II anwenden: die Blau-Gelben machen lassen und auf schnelle Konter setzen. „Wir hatten uns natürlich gewünscht, dass die Ahlhorner etwas mehr kommen würden. Aber das ist nicht passiert und es ist unser Anspruch, Spiele mit fußballerischen Mitteln zu gewinnen“, stellte SVA-Coach Daniel von Seggern klar. Das klappte jedoch in Halbzeit eins nicht mal ansatzweise.

Ahlhorn wollte den Sieg in den ersten 45 Minuten einfach mehr. Beleg dafür war die 1:0-Führung in der 42. Minute, die die flinke Sturmspitze Tommy Duong mit beherztem Einsatz einleitete. Auch wenn ihm die umstehenden Atlas-Verteidiger körperlich deutlich überlegen waren, behauptete Duong den Ball und legte ihn Bassal Ibrahim vor, der aus 14 Metern flach einschoss. Zuvor hätte dessen Bruder Zana frei vor dem guten Atlas-Keeper Philipp Pollmann treffen müssen (35.).

Kurz nach Wiederanpfiff forderten die Gäste Strafstoß nach einer Grätsche von Mark Spohler gegen Duong. Aber dann raffte sich die Atlas-Reserve zu einer ihrer besten Halbzeiten der Saison auf. Besonders Milot Ukaj brachte jetzt die zuvor kaum geforderte ASV-Deckung in Schwierigkeiten (51./59./62.), Dominik Entelmann hätte nach Freistoßflanke von Markus Wloka per Direktschuss treffen können (66.). „In der zweiten Halbzeit waren wir eindeutig überlegen“, meinte von Seggern. Zeyrek wurde zunehmend unzufrieden: „Wir haben die Bälle oft nur noch blind nach vorne geschossen.“ Trotzdem hätten Duong per Kopf (58.) und später Liridon Stublla mit platziertem Schuss das 2:0 besorgen können, hier (85.) reagierte Pollmann glänzend.

Weil Entelmann und Spohler in der 83. Minute noch eine Doppelchance für Atlas vertan hatten, machte sich so langsam Resignation breit. Ahlhorn verteidigte als Team vorbildlich, die Laufleistung war überragend und die Mannschaft zeigte sich hervorragend aufeinander abgestimmt. Bis Stephan seinen letzten langen Ball auspackte und Mirsad Stublla per Hacke ins eigene Tor verlängerte. „Unglaublich, ich bin völlig perplex. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll“, gestand Zeyrek.

Weitere Informationen

SV Atlas II – Ahlhorner SV 1:1 (0:1)

Atlas II: Pollmann – Spohler, Fabio Meyer, Mjeshtri, Ukaj, Entelmann, Stephan, Klenke (75. Mahmoud), Hartmann, Nguyen, Wloka

Ahlhorn: Lohrey – Drozdowski, Specht (68. Cabuk), Dekurim Stublla (76. Ritter), Pham (90. Reiter), Duong, Arifi, Bassal Ibrahim, Liridon Stublla, Zana Ibrahim, Mirsad Stublla

Tore: 0:1 Bassal Ibrahim (42.), 1:1 Mirsad Stublla (90.+3/ET) RKI