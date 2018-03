Herford. Jetzt haben sie bewiesen, dass sie auch auf fremdem Platz gewinnen können. Und das sogar auf ungewohntem Kunstrasen: Die Damen des TV Jahn Delmenhorst haben in der 2. Bundesliga Nord beim Herforder SV Borussia Friedenstal souverän mit 3:0 (2:0) gesiegt. Es war der erste Auswärtserfolg der Saison. Bis dato hatten die Violetten lediglich beim 0:0 zum Saisonauftakt beim FF USV Jena II gepunktet, daheim gab es bereits zwei Dreier. Entsprechend zufrieden zeigte sich Jahn-Trainer Claus-Dieter Meier: „Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung. Der Gegner hatte kaum Torchancen“, berichtete er.

Bei den Violetten saß gleich der erste Angriff. Geschätzte neun Sekunden dauerte es, da hatte Neele Detken bereits die Führung besorgt. „Wir haben eine Kamerafrau dabei, die unsere Spiele aufzeichnet. Aber die war zu dem Zeitpunkt noch nicht bereit, daher wissen wir nicht genau, wie schnell es ging“, scherzte Meier. Anna Mirbach hatte direkt beim Anstoß schnell geschaltet und einen langen Ball über die Herforder Viererkette gespielt. „Sie kennt Neeles Laufwege, und die Abwehrreihe stand bei unserem Anstoß zu hoch“, erklärte Meier. Hinter der Verteidigung trumpfte der Ball einmal auf. Detken lupfte das Leder anschließend über die herauseilende Torfrau Alisa Ostwald – 1:0 (1.). „Das hat uns dann erst mal Ruhe gegeben“, sagte Meier.

Die Delmenhorsterinnen waren ersatzgeschwächt nach Herford gereist, lediglich 14 Damen standen im Kader. So musste Stürmerin Mirbach im Mittelfeld aushelfen, wo auch Neuzugang Christina Bellinghoven ihr Startelfdebüt gab. Auch der Personallage wegen sorgte Jahn zunächst für eine stabile Defensive. „Das hat gut funktioniert. Wir haben die Räume eng gemacht und uns aufs Kontern verlegt“, berichtete der Jahn-Trainer. Keine echte Torchance für die Gastgeberinnen notierte er, seine Damen hingegen scheiterten mehrmals knapp, unter anderem rettete Ostwald binnen einer Szene nach einer Ecke sowohl gegen Mirbach als auch gegen Detken aus kurzer Distanz spektakulär.

In Minute 34 war sie dann jedoch machtlos. Wieder lief der Angriff der Gäste über Detken, die sich auf der rechten Seite durchsetzen konnte und alleine vor Ostwald uneigennützig zu Nathalie Heeren querlegte, die zum 2:0 einschob. Mit diesem Zwei-Tore-Vorsprung ging es in die Kabinen.

Auch nach Wiederanpfiff machte Jahn zunächst hinten dicht. „Es kam uns entgegen, dass wir nicht so offensiv spielen mussten“, sagte Meier. Herford fehlten die technischen Mittel, um zu Chancen zu kommen. „Sie kommen eigentlich über ihre schnelle Stürmerin Giustina Ronzetti, doch die haben unsere Innenverteidigerinnen Malin Knodel und Nele Aufurth gemeinsam gut neutralisiert“, berichtete Meier. Herford versuchte es fortan mit der Brechstange, vor allem aus der Distanz. Doch ernsthafte Gefahr für das Gehäuse von Torfrau Magdalena Flug entstand kaum.

Auf der Gegenseite setzten die Violetten Nadelstiche. Immer wieder war es Detken, die mit großem läuferischen Einsatz für Gefahr sorgte. Fast logisch ihre Beteiligung am 3:0 durch Bianca Becker, die im Winter von Werder Bremen an die Delme wechselte. Am Sechzehner passte Detken zu Becker, die noch Ostwald im Herford-Kasten aussteigen ließ und den Endstand markierte (84.). Die Gastgeberinnen trafen aus der Distanz noch einmal die Latte, mehr kam nicht. „Wir haben den Sieg souverän über die Runden gebracht“, bilanzierte Meier.