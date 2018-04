In der eigenen Halle spielt die VG Delmenhorst-Stenum (dunkle Trikots) um den Aufstieg in die Regionalliga. (Ingo möllers)

Delmenhorst. Von Tag zu Tag steigt die Aufregung mittlerweile bei der VG Delmenhorst-Stenum. Allzu verständlich, schließlich hat sie eine ganze Saison lang auf diesen Moment hingearbeitet. Und diesen Sonntag ist es endlich so weit: Der Volleyball-Oberligist spielt ab 11 Uhr in der eigenen Halle am Blücherweg in der Aufstiegsrelegation zur Regionalliga. „Es wird Zeit, dass es losgeht. Für uns ist das schon sehr aufregend und eine große Sache. Wir hoffen, dass möglichst viele Menschen kommen“, sagt VG-Trainerin Susanne Schalk.

Die Delmenhorster empfangen mit der SG STV/MTV Salzgitter zuerst den Vizemeister der Partner-Oberliga. Im Anschluss trifft der Gewinner auf den Oldenburger TB, der die just abgelaufene Regionalliga-Saison auf dem undankbaren achten Platz abgeschlossen hat und den Klassenerhalt nun über Umwege eintüten möchte. Der Gewinner der zweiten Begegnung spielt in der neuen Saison dann in der Regionalliga. Also vielleicht. Denn die Relegation hat einen kleinen, aber doch bedeutenden Haken: Ob der Sieger wirklich aufsteigt beziehungsweise in der Liga bleibt, entscheidet sich erst Anfang Mai nach den Staffeltagen der 3. Liga und der Regionalliga.

Eventuell hat dann sogar der Verlierer der zweiten Relegationspartie die Möglichkeit, in der vierthöchsten Spielklasse aufzulaufen. Genauso gut kann es aber passieren, dass niemand aufsteigt und alle drei Relegations-Teams in der Oberliga antreten müssen. „In der 2. Liga wird noch gespielt. Es hängt dann davon ab, wer dort runter muss und wie die Staffeln eingeteilt werden. Fast jedes Jahr ist das so. Man hat das im Hinterkopf. Im ersten Moment wäre die Freude riesig, aber dann würde sie ein wenig abklingen. Schließlich muss man abwarten“, gesteht Schalk. Für jede der drei Mannschaften wäre es bitter, wenn sie nicht belohnt werden sollte.

Trotz dieser eher ungünstigen Konstellation ist die Vorfreude bei der VG Delmenhorst/Stenum ungebrochen. Immerhin hat sie die Relegation auch erst am finalen Spieltag der Oberliga 1 als Dritter eingetütet – der Erste (VSG Ammerland II) darf nicht aufsteigen, deshalb geht der Zweite (FC Schüttorf 09 II) direkt hoch und der Dritte in die Qualifikation. „Wir haben in den letzten drei Wochen versucht, so gut wie möglich zu trainieren. Anfangs war das noch intensiver. Zum Schluss haben wir jetzt noch mal spielerische Dinge einstudiert“, berichtet Schalk. Die Spieler seien guter Dinge.

Wichtig wird sein, dass die Delmenhorster von Beginn an hellwach sind und nicht vor sich hindösen. Denn bereits der kleinste Fehler könnte den Traum vom Regionalliga-Aufstieg zum Platzen bringen. Schalk: „Wir müssen gleich das erste Spiel gewinnen. Meine Spieler müssen schnell reinkommen.“ Die Trainerin hat die anderen zwei Mannschaften beobachtet und kennt die Stärken. So holte Salzgitter sich in der Oberliga 2 äußerst souverän die Vizemeisterschaft. „Wir müssen von Anfang an Druck machen und unsere Aufschläge konsequent anbringen. Salzgitter macht einfach wenige Fehler“, erzählt die VG-Trainerin.

Ebenfalls warnt sie vor dem Oldenburger TB. In der Regionalliga hat der OTB den sicheren Klassenerhalt als Achter mit 23 Punkten nur knapp verpasst. Schalk: „Oldenburg hat doch noch mal ein anderes Niveau als Regionalligist.“ Nichtsdestotrotz rechnet sie ihrer Mannschaft gute Chancen aus. Immerhin spiele sie in der eigenen Halle und sei ordentlich in Form. Ob das am Ende zu zwei Siegen reicht, steht selbstverständlich auf einem anderen Blatt. Doch selbst wenn die Relegation nicht erfolgreich gestaltet wird, kann die VG allein die Teilnahme als Erfolg verbuchen. Schalk: „Am Ende nehmen wir die positiven Sachen als Schub für die nächste Saison mit. Vielleicht klettern wir dann noch einen Platz höher.“