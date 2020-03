Sören Dreier hatte bei der Deutschen Meisterschaft der Junioren U15 das Halbfinale im Visier. (INGO MöLLERS)

Sören Dreier: Ich gehe momentan vor allem Laufen. In der Garage haben wir einen einfachen Tischtennis-Tisch, auf dem ich auch ab und zu ein paar Aufschläge mache. Ansonsten trainiere ich aber momentan kein Tischtennis.

Nein, wir haben bisher nur die Ansage bekommen, dass es natürlich gut wäre, wenn wir uns fit halten und dafür zum Beispiel laufen gehen würden.

Von Montag bis Donnerstag stehen für mich insgesamt zwei Einheiten von je einer Stunde Krafttraining auf dem Programm und sieben Einheiten Tischtennis. Drei davon noch morgens vor der Schule, die dauern dann jeweils eineinhalb Stunden, und die anderen vier am Nachmittag jeweils zweieinhalb Stunden. Am Freitag fahre ich dann normaleweise entweder nach Hause oder zu den Wettkämpfen.

Ja. Am Donnerstag waren schon alle anderen Niedersachsen, die sich qualifiziert haben, und die nicht im Internat wohnen, angereist, um noch einmal zusammen zu trainieren und dann am Freitag loszufahren. Am Donnerstagabend kam dann aber die Absage der Meisterschaften.

Das hängt dann natürlich auch von der Auslosung ab. Aber der Einzug ins Viertel- oder Halbfinale war eigentlich schon mein Ziel, gerade weil ich in der letzten Woche beim Training auch ein gutes Gefühl hatte.

Bisher weiß ich noch nichts. Ein Ausfall wäre aber sehr bitter, da das meine letzte Saison in der U15 Klasse ist. Darum hoffe ich natürlich auf eine Verlegung (Anmerkung der Redaktion: Der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) hat auf die zunehmende Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland reagiert und alle Bundesveranstaltungen im Nachwuchs-, Senioren- und Erwachsenenbereich ersatzlos gestrichen. Ausgenommen sind die Deutschen Meisterschaften Jugend 15 und 18, die nach Möglichkeit zu einem späteren Zeitpunkt ausgetragen werden sollen.).

Auch hier wäre eine Annullierung natürlich ganz bitter. Ich habe darüber aber ehrlich gesagt noch überhaupt nicht nachgedacht. Das macht wohl auch erst Sinn, wenn eine Entscheidung über die Wertung feststeht.

Zur Person

Sören Dreier

vom TV Hude betreibt Tischtennis als Leistungssport. Der 14-jährigen Linkshänder vom Verbandsliga-Tabellenführer lebt in einem Sportinternat in Hannover und kommt aus Rechtsupweg.