Der 15-jährige Sören Dreier schlägt in der kommenden Saison für den TV Hude in der Oberliga auf. Bei einem Einladungsturnier verlor er gegen Konkurrenten aus der Regionalliga. Durch Lockerungen bei der Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen sind künftig wieder Turniere erlaubt. Auch ein regulärer Ligastart erscheint damit sehr realistisch. (INGO MöLLERS)

Offizielle Wettkämpfe gibt es im Tischtennis-Amateur-Sport aktuell noch nicht, Sören Dreier vom Oberliga-Aufsteiger TV Hude konnte aber kürzlich immerhin an einem Einladungsturnier teilnehmen. Nachdem der 15-Jährige als Mitglied des Bundeskaders schon Mitte Mai früher trainieren durfte, ist er somit nun auch der erste Huder, der bei einem Wettkampf mitmischte.

Hannover 96 hatte zum „Hannover Masters“ eingeladen. Das Turnier ist angelehnt an das „Düsseldorf Masters“, bei dem seit Anfang Juni deutsche und internationale Spitzenspieler schon wieder spielen. Der Modus in Niedersachsens Landeshauptstadt allerdings war ein etwas anderer. Im vereinseigenen Sportzentrum waren in zwei Hallen insgesamt acht Tische für 16 Teilnehmer aufgebaut, durch Gruppen- und Platzierungspartien bestritt jeder Akteur sieben Einzel. Neben vier Spielern des aktuellen Regionalliga- und zusätzlich zweien des letztjährigen Drittliga-Teams von Hannover 96 bestand der Teilnehmerkreis vor allem aus Spielern aus dem Sportinternat Hannover und dessen Trainingsgruppe, zu der auch Dreier gehört.

„Ziemlich schlecht“, lief laut Dreiers eigener Aussage sein erster Wettkampf nach Abbruch der Verbandsliga-Saison Mitte März. In der Gruppe war der Linkshänder ohne Sieg geblieben. Unter anderem verlor er gegen die beiden Regionalligaspieler Richard Hoffmann (MTV Bledeln) und Tammo Misera (Hannover 96). „Es wollte noch nicht so richtig das Wettkampfgefühl aufkommen bei mir. Das fühlte sich eher noch wie Training an, gerade weil man die Spieler auch fast alle kannte“, meinte Dreier.

Auch in der Hauptrunde wurde das nur unwesentlich besser. Im Achtelfinale unterlag der Huder nach vier sehr langen Sätzen gegen Abwehrspieler Leon Hintze (SF Oesede, Regionalliga). „Das Spiel dauerte so lange, dass wir den Zeitplan sogar durcheinandergebracht haben“, berichtete Dreier. Bevor er im letzten Spiel auch gegen Mikael Hartstang (Hannover 96, Regionalliga) verlor, gelang aber immerhin noch ein Achtungserfolg: Gegen Michael Khan Orhan vom Regionalligisten TuS Celle gewann Dreier 3:0.

Obwohl es spielerisch nicht gut lief, freute sich der 15-Jährige doch über die Möglichkeit, sich auch mal außerhalb des Trainings mit anderen Spielern zu messen. „Auf jeden Fall war es wichtig, mal wieder eine Wettkampfsituation zu haben, auch wenn ich da noch nicht so gut reingekommen bin“, erklärte er.

In den kommenden Wochen wird er regelmäßig Wettkämpfe bestreiten können – wie auch seine Mitspieler des TV Hude – da offizielle Turniere fortan in Niedersachsen wieder möglich sind. Der Landesverband TTVN hatte den Einzelspielbetrieb bis zum 15. Juli ausgesetzt und am Mittwoch bekannt gegeben, dass ab dem 16. Juli Turniere unter Hygiene-Auflagen wieder erlaubt sind. Bei Doppelkonkurrenzen liegt die maximale Teilnehmerzahl bei 30 Spielern, bei reinen Einzelturnieren dürfen auch mehr Teilnehmer dabei sein.

Alle für den Juli und August geplanten größeren Turniere in Niedersachsen waren allerdings von den Veranstaltern bereits abgesagt worden. Die kleineren TTVN Races mit bis zu 16 Teilnehmern dagegen werden ab der kommenden Woche schon wieder von einigen Veranstaltern angeboten. Der Liga-Saisonstart wird vom TTVN regulär für Anfang September angestrebt, nachdem nun Doppelspielen in kleineren Gruppen und gemeinsame Fahrten zum Auswärtsspiel durch die niedersächsische Landesverordnung nicht untersagt sind.