Auch beim SC Wildeshausen ist die Mitgliederzahl relativ konstant geblieben. (SC Wildeshausen)

Die im Kreissportbund (KSB) organisierten Wildeshauser Vereine kommen bislang weitgehend stabil durch die Corona-Krise. Das macht ein Vergleich der Mitgliederzahlen zu den Stichtagen 1. Januar 2021 und 1. Januar 2020 deutlich. Der Geschäftsführer des SC Wildeshausen, Volker Jaentsch, lobt die Solidarität der Mitglieder. Der Sportclub hat im vergangenen Jahr 43 Mitglieder verloren. Am 1. Januar 2021 zählte der SC 863 Vereinsangehörige. „Wir liegen jedes Jahr zwischen 850 und 900 Mitgliedern“, sagt Jaentsch. Etwa die Hälfte gehört der Turnabteilung an. „Uns fehlen vier bis fünf Monate Sport im Vorjahr. Wer wollte da schon in einen Sportverein eintreten“, sagt Jaentsch.

Der größte Wildeshauser Sportverein, der VfL Wittekind, hat vergangenes Jahr 73 Mitglieder verloren. Zum Jahreswechsel wurden 1730 Mitglieder an den Landessportbund gemeldet. „Der Rückgang der Mitgliederzahl hat fast nichts mit der Corona-Krise zu tun“, sagt der Vorsitzende Ottmar Jöckel. Vielleicht sei eine Handvoll wegen des Lockdown ausgetreten. Die Zu- und Abgänge lägen jedes Jahr zwischen 30 und 60 Personen. 2020 habe es wegen der Corona-Pandemie kaum Neueintritte gegeben. Dass die Verbundenheit mit dem VfL groß sei, belege die Beitragsquote. 25 Prozent der Mitglieder zahlten weiterhin den Beitrag als aktive Mitglieder, obwohl sie längst keinen Sport mehr treiben würden.

Auch Hans Mayer, der Vorsitzende des Schützenvereins Altona, sieht den Verlust von 25 Mitgliedern nicht primär in der Corona-Krise begründet. Jedes Jahr gebe es ältere Mitglieder, die aufgrund ihres Alters oder wegen gesundheitlicher Einschränkungen mit dem Schießsport aufhören würden. So sei es auch 2020 gewesen. Neue Mitglieder seien aber coronabedingt nicht aufgenommen worden. „Den jährlichen Tag der offenen Tür mussten wir leider absagen“, erklärt Mayer. Aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre seien dadurch regelmäßig 15 bis 20 neue Mitglieder gewonnen worden.

Auch die DLRG Wildeshausen sieht den Rückgang der Mitgliederzahl im normalen Rahmen. Gehörten der Ortsgruppe nach Angaben von Schatzmeisterin Stephanie Barkemeyer am 1. Januar 2020 noch 308 Rettungsschwimmer an, waren es am 1. Januar dieses Jahres 282. Die DLRG liege immer bei plus/minus 300 Mitgliedern. Den größten Anteil stellten Kinder. Coronabedingt habe im Vorjahr nur eingeschränkt im Krandelbad trainiert werden können.

Nach Darstellung des Kreissportbundes haben unter den rund 150 Sportvereinen im Landkreis Oldenburg die großen Klubs die meisten Mitglieder verloren. Der Kreis liegt insgesamt auf einem ähnlichen Niveau wie das Land. „Der Landessportbund hat 3,7 Prozent an Mitgliedern verloren, der Kreissportbund 3,65“, berichtet KSB-Mitarbeiter Sönke Spille. In absoluten Zahlen bedeutet das ein Minus von rund 1960 Personen. Der Kreissportbund hat gut 45.000 Mitglieder. Laut Spille haben die Vereine trotz Corona eine hohe Solidarität der Mitglieder mit ihren Klubs gemeldet.

Bei Individualsportarten hingegen weisen einige Vereine sogar eine positive Mitgliederentwicklung auf. Dazu gehört der Golfclub Wildeshauser Geest, dem am 1. Januar 374 Mitglieder (1. Januar 2020: 363) angehörten. Ähnlich sieht es bei der Reitschule Wildeshausen mit 247 (234) und dem Bogensportverein Wildeshausen mit 80 Mitgliedern (79) aus.