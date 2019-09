Die A-Junioren des TuS Heidkrug um Thore-Fynn Frerichs (am Ball) kassierten gegen Emstek eine zu hoch ausgefallene Niederlage. (INGO MÖLLERS)

High Noon in Heidkrug. Bei mehr als 30 Grad auf dem Platz und Anstoß um 12.30 Uhr haben die Fußball-A-Junioren des TuS 85 Minuten lang ein gerechtes 1:1 gegen Bezirksliga-Spitzenreiter JSG Emstek/Höltinghausen gehalten, um am Ende noch mit 1:4 zu unterliegen. Ein toller Direktschuss von Emsteks Christopher Schönbrunn in den Winkel entschied diesen Abnutzungskampf für die Gäste, die damit ihren dritten Sieg feierten. Die Heidkruger warten nach der Auftakt-Klatsche in Holdorf (2:8) weiter auf erste Punkte, stellten ihren Trainer Ralf Sager aber zumindest partiell zufrieden. „Von der Organisation her war es schon viel besser als letzte Woche. 85 Minuten lang waren beide Mannschaften auf Augenhöhe.“

Trotzdem wird schon in diesem frühen Stadium der Saison klar, dass die Delmenhorster Vereine sich in dieser Spielzeit eher nach unten orientieren müssen. Der TV Jahn hat schon zum zweiten Mal neun Buden schlucken müssen (1:9 gegen Damme, 3:9 in Oythe), Heidkrug muss zuerst mal eine neue Mannschaft formieren. Sager hatte in der Sommerpause einige empfindliche Abgänge zu beklagen. Gleich fünf Akteure hat es nach Stenum gezogen, dazu noch einen nach Rehden. Aus der alten A-Jugend ist nur ein Trio geblieben. Dazu kamen vier Jungs aus der letztjährigen Landesliga-B-Jugend. Der Rest des Kaders stieß aus der 2. B-Jugend oder von anderen Vereinen hinzu. Die Folge: „Wir haben keinen eingespielten Block, das muss sich alles erst finden“, sagte Sager.

Gegen Emstek dauerte die Findungsphase eine Viertelstunde, dann hätte Firadt Alptekin nach Querpass von Ersan Batur frei vorm Tor die Führung erzielen müssen. Beide Mannschaften bemühten sich um einen ruhigen Spielaufbau, beide streuten aber immer wieder haarsträubende Fehlpässe ein. „Deshalb habe ich so graue Haare“, scherzte Sager. Zudem fehlte den Heidkrugern sowohl offensiv als auch defensiv das nötige Tempo. Bis auf Linksverteidiger Maurice Bork waren die Gastgeber eher gemächlich unterwegs, und das lag nicht nur an der Hitze. Mit Abstand bester Mann war Torwart Florian Ahrens, der vor der Pause bei zwei Gäste-Kontern hervorragend reagierte (30./33.), einmal rettete Marlon Wörner auf der Linie.

Nach dem Seitenwechsel brachte der eingewechselte Simon von Kosodowski frischen Schwung, doch die bis dahin beste Möglichkeit landete am linken Pfosten (48.). Emsteks einziger Joker Jan Geidel – die Gäste beklagten zahlreiche Verletzte – knallte in der 53. Minute frei stehend die Kugel in den Fangzaun. Besser machte es kurz danach Julius Plate, der einen Eckball am langen Pfosten zum 1:0 einnickte (60.).

Im Gegenzug hätte von Kosodowski nach Hereingabe von Bork schon ausgleichen müssen, gut zehn Minuten später war es dann so weit. Nach einer Flanke von Malte Ritter drehte sich Firadt Alptekin geschickt um seinen Gegenspieler und wurde gelegt, um den Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Mirco Vietor gab es keine Diskussion. Lukas Patasan ließ sich die Chance nicht entgehen und verwandelte sicher zum 1:1 (73.).

Zu diesem Zeitpunkt ging das in Ordnung, doch trotz des knappen Kaders hatte Emstek in der Schlussphase noch mehr Luft. Schon Anton Drzemalla hatte das 2:1 auf dem Fuß (82.), doch diesmal parierte Keeper Ahrens noch. Gegen Schönbrunns Strahl (85.) war er jedoch chancenlos. Heidkrug hatte nichts mehr entgegenzusetzen und kassierte noch einen Doppelpack von Drzemalla (90./90.+3) zum insgesamt zu hoch ausgefallenen 1:4. Auf Sager und sein Team kommt noch viel Arbeit zu.