Souveräner Auftritt des VfL Stenum

Julian Dienstmaier brachte den VfL Stenum mit seinem Treffer zum 1:0 früh auf die Siegerstraße. (INGO MÖLLERS)

Stenum. Es bleibt dabei: Für gegnerische Teams ist in dieser Saison in der Heimstätte des Fußball-Bezirksligisten VfL Stenum nichts zu holen. Die Mannschaft von Thomas Baake entschied auch die fünfte Partie am Kirchweg für sich. Dieses Mal fuhr der TSV Abbehausen mit einer Niederlage im Gepäck nach Hause. Die Stenumer ließen gegen einen weitgehend harmlosen Kontrahenten überhaupt nichts anbrennen und setzten sich souverän mit 3:0 (1:0) durch.

Baake durfte dementsprechend zufrieden sein – und das war er nach dem Abpfiff auch. „Wir waren in allen Belangen überlegen“, lobte der VfL-Trainer seine Schützlinge für einen starken Auftritt. Dieser hat natürlich den entscheidenden Teil zum Erfolg beigetragen, allerdings profitierten die Gastgeber auch von einem ziemlich schwachen TSV, der über die gesamte Partie kaum gefährliche Aktionen zustande brachte. „Ich habe vom Gegner mehr Power nach vorne erwartet. Er hatte von Anfang an den Zugriff nicht. Den Takt des Spiels haben wir bestimmt“, meinte Baake.

Und das tat seine Elf von Beginn an. Die Stenumer zeigten direkt, dass sie gar kein Interesse daran hatten, erstmals zu Hause Federn zu lassen. Sie rissen das Spiel an sich und drückten früh auf den Führungstreffer. Es waren noch keine zehn Minuten absolviert, als sich die Gäste bei Matthias Kemper bedanken konnten, dass sie nicht schon zurücklagen. Nach Maximilian Klattes Abschluss von der rechten Seite klärte Kemper kurz vor der Linie (9.). Fünf Minuten später durfte der VfL aber jubeln. Nach einem schönen Angriff über die linke Seite hatte Klatte das Auge für Julian Dienstmaier, der im Strafraum zum 1:0 abschloss (14.). Fynn Dohrmann hätte vier Zeigerumdrehungen später erhöhen können, doch sein Schuss aus zentraler Position war zu unplatziert und somit kein Problem für TSV-Torhüter Sören Büsing.

Anschließend kontrollierte Stenum das Geschehen weiterhin. Bis zur nächsten guten Gelegenheit dauerte es jedoch etwas. Tom Geerken setzte sich ganz stark durch und legte quer auf den völlig freien Dienstmaier, der zum vermeintlichen 2:0 einschob – das Schiedsrichtergespann hatte jedoch eine Abseitsstellung gesehen (32.). Von den Abbehausern war derweil offensiv aus dem Spiel heraus nichts zu sehen. Also musste ein Standard herhalten. Nach einem Freistoß brachten sie den Abstauber auch tatsächlich im Tor unter, doch der Treffer zählte ebenfalls wegen Abseits nicht (41.).

Stenum lag zur Pause also zwar in Führung, aber eben nicht besonders komfortabel. Das änderte sich in der zweiten Hälfte nach gerade mal sechs Minuten. Einen Konter über die Stationen Bastian Morche und Geerken vollendete Silas-Bent Dohrmann zum 2:0 (51.). In den folgenden Minuten verpassten es die Platzherren, für die endgültige Entscheidung zu sorgen. Geerken (54.), Klatte (58.) und Morche (68.) vergaben ihre Möglichkeiten allesamt. Kurz darauf war es dann aber so weit. Klatte bediente Geerken, der sich den Ball im Strafraum zurechtlegte und das 3:0 markierte (76.). Trotz weiterer Chancen blieb es dabei.