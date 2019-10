Souveräner Heimerfolg für Hude/Falkenburg

Die Rollen im Duell zwischen der HSG Hude/Falkenburg und der SG Findorff waren in der Handball-Oberliga der Frauen von Beginn an klar verteilt: Während die Heimsieben in oberen Tabellengefilden unterwegs ist und nach dem 30:16 (18:7)-Heimsieg nun auf Platz drei rangiert, geht es für die Bremerinnen in dieser Saison darum, den Klassenerhalt zu sichern. Mit einem Sieg und vier Niederlagen steht die SG auf dem drittletzten Platz, die umgekehrte Ausbeute – vier Siege und eine Niederlage – steht bei der HSG zu Buche.

In der Halle am Huder Bach zeigten die Gastgeberinnen von Beginn an ihre Überlegenheit. Lediglich zum 1:1 (3.) glichen die Gäste aus. Lena Faske stellte für die Huderinnen in der Folge auf 3:1 (5.). Die Führung baute die Sieben von Trainer Lars Osterloh kontinuierlich aus. Über 6:2 (10.), 10:5 (18.) und 12:6 (20.) ging die HSG mit 14:7 (23.) in Führung.

Die Gäste versuchten es mit einer Auszeit, doch diese nutzte nichts: Bis zur Halbzeit trafen nur die Osterloh-Damen und so war die Partie zur Pause beim Stand von 18:7 bereits entschieden. „Wir haben uns einen Matchplan zurechtgelegt und den haben die Mädels von der ersten Minute an auf die Platte gebracht“, lobte Osterloh. Jede Einzelne habe eine starke Leistung gebracht. „Katharina Woltjen im Tor war dazu bombenstark. Sie hat ein paar Dinger rausgeholt, die die Moral gestärkt haben“, berichtete Osterloh. Zudem nahm die HSG die einzige wirklich gefährliche Rückraumschützin der Gäste, Madita Woltermade, aus dem Spiel. „Lisa-Marie Hillmer aus dem Innenblock haben wir dagegengestellt, sie hat etliche Bälle geblockt, so konnten wir Gegenstöße fahren“, erklärte der HSG-Coach das Erfolgsrezept.

Im zweiten Durchgang ließ es die Heim-Sieben ruhiger angehen und erzielte nur noch zwölf weitere Tore. „Findorff hat auf eine 5:1-Deckung umgestellt, da hatten wir zunächst Findungsschwierigkeiten“, erklärte Osterloh. So dauerte es neun Minuten, bis Maike Deeben den ersten HSG-Treffer im zweiten Durchgang zum 19:11 markierte. Knapp wurde es nie. Die Partie plätscherte etwas dahin, sodass die Gäste in dieser Phase mithalten und den Rückstand in Grenzen halten konnten. Nach dem 22:15 (46.) zogen die Heimdamen jedoch noch mal das Tempo an und entschieden die letzte Viertelstunde mit 8:1 für sich, sodass am Ende ein deutlicher 30:16-Erfolg auf der Anzeigetafel stand.

Im Hinblick auf die Kritik am Handballverband wegen der aus seiner Sicht zu milden Strafe gegen Jahn Hollenstedt nach der Partie gegen die HSG (Die Zuschauer hatten die Hude-Frauen massiv beleidigt, Hollenstedt musste eine Geldstrafe zahlen, Anm. d. Red.) ruderte Osterloh zurück. „Ich habe das mit Staffelleiter Jens Schoof schon persönlich geklärt, möchte aber noch mal sagen, dass ich da aus der Emotion heraus über das Ziel hinausgeschossen bin. Ich hatte die Information, dass das Spiel hätte umgewertet werden können, doch das geben die Statuten des Landesverbandes nicht her“, sagte Osterloh.