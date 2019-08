Karlis Plendiskis köpfte eine Ecke von Florian Stütz (Nummer 13) zum vorentscheidenden 2:0 in die Maschen. (Andre Klattenhoff)

Es waren drei wichtige Punkte für den SV Atlas Delmenhorst. Aus vielen Gründen. Grundsätzlich ist jeder Punkt in der Fußball-Oberliga wichtig, für die Blau-Gelben ging es aber auch darum, den Schalter umzulegen nach dem Jahrhundertspiel gegen Werder Bremen und wieder im Liga-Alltag anzukommen. Zudem haben die Konkurrenten aufgrund des Pokals ein Spiel mehr auf dem Konto als Atlas, sodass das Team von Key Riebau bei einem Nicht-Erfolg in Hagen automatisch im Tabellenkeller gesteckt hätte, was immer nachteilig für die Psyche ist. Außerdem ist die Partie auf dem engen Platz in Hagen vor dieses Mal 1150 Zuschauern schwer: Der FC stellte vergangene Saison das viertheimstärkste Team. Und so fiel Riebaus Fazit kurz und prägnant aus: „Scheißegal, wie das Spiel war: Hauptsache gewonnen. Dass es kein hohes Oberliganiveau war, da braucht man nicht drüber zu reden“, meinte der Coach nach dem 2:0 (1:0) in Hagen.

Nach dem 0:0 zum Auftakt gegen den Regionalliga-Absteiger VfL Oldenburg sind die Delmenhorster erneut ohne Gegentor geblieben. Und sie ließen erneut kaum Chancen zu. Hagen besann sich von Beginn an nahezu ausschließlich aufs Verteidigen. Vor einer tiefen Viererkette postierten die Gastgeber fünf Mittelfeldspieler, die kaum mal in die gegnerische Hälfte aufrückten. Atlas hatte nahezu durchgehend den Ball, aber in Tornähe auch kaum Platz. Die Innenverteidiger Leon Lingerski und Karlis Plendiskis konnten mit dem Spielgerät am Fuß nahezu unbedrängt bis zur Mittellinie vorrücken, fanden dann jedoch nur schwer Anspielstationen. Das schien vor allem Lingerski zu nerven, der mehrfach Aufbaupässe zum Gegner spielte und in der ersten halben Stunde ungewohnt fahrig wirkte wie beispielsweise in Minute 16, als er über den Ball trat und Finn-Niklas Klaus den ersten Torschuss der Partie abgab. Malte Seemann im Atlas-Kasten konnte diesen jedoch problemlos fangen.

Atlas dominiert das Geschehen

Der Neuzugang rückte für Stammkeeper Florian Urbainski zwischen die Pfosten. „Das war ein Zeichen an Malte und keines gegen Florian. Ich wollte ihm mit diesem Spiel zeigen, wie zufrieden ich mit seiner Arbeit im Training bin. Wir haben mit Niklas Göretzlehner sogar noch einen dritten sehr guten Torwart“, erzählte Riebau nach der Partie und ließ offen, wer kommende Woche auflaufen wird. Seemann dankte es seinem Trainer mit einer fehlerfreien Leistung.

Atlas kontrollierte die Partie, kam aber kaum zu Abschlüssen. Marco Prießner, der als Mittelstürmer auflief, versuchte es aus 20 Metern, traf das Leder jedoch nicht voll (27.). Der folgende Abstoß flog hoch ins Mittelfeld, wo es Florian Stütz mal wieder schaffte, als einziger Spieler dort zu stehen, wo der Ball herunterkam. Er köpfte ihn direkt zu Tom Schmidt, der Oliver Rauh zentral schickte. Der Außenstürmer behielt die Übersicht und schloss mit links überlegt ab und traf zum 1:0 (29.) für die Gäste. Auch dieser Spielstand motivierte die Hagener zunächst nicht, offensiver zu werden. „Sie haben gegen Tündern am ersten Spieltag richtig Haue bekommen (0:4-Heimniederlage, Anmerkung der Redaktion) und da hat der Trainer entschieden, defensiver zu agieren und tiefer zu stehen“, sagte Riebau zur Hagen-Taktik. Prießner scheiterte noch aus kurzer Distanz (31.), viel mehr passierte im ersten Durchgang nicht mehr.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit zogen die Blau-Gelben kurz das Tempo an. Musa Karli scheiterte aus 20 Metern mit einem satten Linksschuss an den Fingerspitzen Yannick Beckers und der Querlatte. Die anschließende Ecke bracht Stütz jedoch gefährlich auf den langen Pfosten, wo Plendiskis einlief und das Leder in die Maschen köpfte 2:0 (48.). Die Gastgeber versuchten fortan, etwas mehr Druck zu machen, doch gefährlich wurden sie erst nach 68 Minuten. Zum ersten und einzigen Mal kombinierten sie sich durch die Atlas-Defensive, am Ende rettete Seemann mit einer starken Fußabwehr. Die Blau-Gelben bekamen den Ball nicht weg, warfen sich jedoch auf diesen. Nick Köster klemmte ihn auf dem Boden liegend ein, sodass der FC einen indirekter Freistoß fünf Meter vor dem Tor zugesprochen bekam. Auch diesen Versuch wehrte Seemann mit dem Fuß ab.

Atlas besann sich überwiegend auf die eigene Torsicherung und spielte Konter schlecht aus. Zunächst vertändelten Tom Schmidt und Musa Karli eine Vier-gegen-drei-Überzahl (75.), dann ging Rauh nach Schmidt-Pass lieber am Hagen-Torwart außen vorbei und scheiterte aus spitzen Winkel an diesem als vorher quer auf den mitgelaufenen Thade Hein zu legen (79.). Hagen versuchte es vor allem mit hohen und langen Bällen auf die großen Stürmer, doch der nun sehr stabile Lingerski und Plendiskis verteidigten die Angriffe gut weg. Zudem machten Kevin Radke und Julian Harings ihre Seiten ebenso dicht wie Köster den Sechserraum. Die Gastgeber kamen nur noch einmal gefährlich vor das Atlas-Tor. Nach mehreren Querschlägern landete das Spielgerät bei Berendt Knoop, der dieses an die Latte setzte (87.).

„Es war ein verdienter Sieg, wir standen defensiv sicher und haben es kontrolliert. Aber wir sind noch lange nicht da, wo wir hinwollen. Wir wollen viel kreativer und variabler werden“, fasste Riebau zusammen. Lingerski zeigte sich mit dem Ergebnis zufrieden. „Es ist eklig hier in Hagen. Der enge Platz, es ist schon ein Hexenkessel mit den Fans, die sehr nah dran stehen. Aber wir kannten das aus dem letzten Jahr und waren gut eingestellt, haben insgesamt souverän gewonnen und hinten nicht viel anbrennen lassen“, sagte er.