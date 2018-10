Keisuke Morikami (li.) konnte die Niederlage gegen TV Jahns Dennis Geiger nicht verhindern. (Janina Rahn)

Delmenhorst. „Unfassbar!“ Daniel von Seggern, Trainer der Reserve des SV Atlas Delmenhorst, fehlten die Worte. Kurz zuvor hatte seine haushoch überlegene Mannschaft mit 2:3 (2:2) in der Fußball-Kreisliga gegen den TV Jahn Delmenhorst verloren und dabei ein glattes Dutzend hundertprozentiger Möglichkeiten vergeben, teilweise ziemlich kläglich. Aber auch wenn von Seggern richtig mit seiner Einschätzung lag, sein Team habe unverdient verloren: Es war fast jedem der am Ende 130 Zuschauer klar, dass irgendwann die Strafe für den Chancenwucher kommen musste. Schließlich war es Dennis Geiger, der in der Nachspielzeit mit dem einzigen zwingenden Angriff der Violetten in Halbzeit zwei das Siegtor erzielte und Atlas II damit die Quittung für sein Unvermögen ausstellte.

Jahn-Trainer Arend Arends war natürlich absolut zufrieden. Auf die Frage, ob er an so einem Tag anschließend nicht auch noch sein Glück in der Spielbank versuchen wolle, antwortete Arends: „Natürlich ist unser Sieg glücklich, Atlas war das ganze Spiel klar überlegen. Trotzdem sind es für uns enorm wichtige drei Punkte.“ Die hatten auch schon die fast ebenso krass unterlegene Gegner TSV Ganderkesee und Ahlhorner SV gegen Atlas II mitgenommen, weil der Favorit trotz des mit Abstand torhungrigsten Angriffs der Liga nebst bestem Torverhältnis viel zu oft den Killerinstinkt vermissen lässt.

Geplant war das Kreisliga-Duell quasi als Vorspiel zur Landespokal-Partie der ersten Mannschaft gegen Hagen/Uthlede (siehe Bericht auf Seite acht), wurde dann aber aufgrund der nächtlichen Regenfälle auf einen Nebenplatz verlegt. Dort passierte zunächst mal nichts, Jahn verteidigte mit einer Fünferkette sehr aufmerksam. Und ging dann sogar mit der ersten Torszene in Front, als Thomas Keilbach in die Schnittstelle passte und Pascal Hoppe mit feinem Lupfer das 0:1 gelang (14.). Das weckte die Gastgeber zur Mittagsstunde, so musste Sean Gradtke gegen Emiliano Mjeshtri auf der Linie retten. Zum Ausgleich brauchte es ein Zufallstor: Keisuke Morikami schoss aus knapp 40 Metern, der Ball rutschte irgendwie an allen inklusive Torwart Edward Keiser vorbei zum 1:1 ins Tor (20.).

Was folgte, waren drei hundertprozentige Möglichkeiten für Atlas II durch Klenke (23./24.) sowie Mjeshtri (25.) – und die erneute Führung für Jahn. Wieder war es ein schöner Angriff, Hoppe schickte Keilbach und dessen Schuss drückte Okan Özcan aus zehn Zentimetern über die Linie (26.). Atlas II kam jedoch wieder schnell zum Ausgleich, diesmal wurde ein Freistoß von Dominik Entelmann durch die Mauer unhaltbar abgefälscht (29.). Anschließend hatte Jahn durch einen Kopfball von Paul Leis (35.) die finale Torchance bis zur Nachspielzeit, sodass der 2:2-Pausenstand noch halbwegs gerecht war.

Das änderte sich nach dem Seitenwechsel binnen kürzester Zeit. Die Atlas-Außen Emiliano Mjeshtri und Zinar Sevimli brachen immer wieder durch, stürzten die Jahn-Abwehr von einer Verlegenheit in die andere. Torwart Keiser, der beim 1:1 schlecht ausgesehen hatte, machte seinen Fehler durch starke Reflexe (47./51./61.) wieder gut. Oft schlossen die Spieler der Atlas-Reserve auch aus spitzem Winkel ab und übersahen dabei den besser postierten Mitspieler. „Spielerisch waren wir top, das einzige Manko war die Chancenverwertung“, erklärte von Seggern.

Da war es nicht hilfreich, dass der bereits verwarnte Jonas Dittmar an der Mittellinie Pascal Hoppe umgrätschte und zu Recht von Schiri Burhan Akyol Gelb-Rot bekam (70.). In Überzahl befreiten sich die Jahner ein wenig, zeigten sich auch mal in der gegnerischen Hälfte. Trotzdem hatten Mjeshtri (80.), Entelmann (87./Latte) und Sevimli (89.) das Siegtor auf dem Fuß. Das fiel auch, allerdings auf der Gegenseite. Jahn spielte erstmals einen Konter präzise aus, Atlas-Torwart Niklas Göretzlehner konnte einen Schrägschuss von Timo Füller nicht festhalten und Geiger jagte den Ball zum 2:3 unter die Latte (90.+2).