Hudes Justin Schmidt erzielte in der Nachspielzeit das 3:1 gegen Hicretspor Delmenhorst, hier mit Harun Uzun im Tor. (INGO MÖLLERS)

Hude. Der KSV Hicretspor Delmenhorst hat in der Fußball-Kreisklasse nicht nur sein Auswärtsspiel beim FC Hude II mit 1:3 (1:2) verloren, sondern den gut 50 Zuschauern auch ein skurriles Schauspiel geboten. Der ausgewechselte Izzet Saglam ging in der 80. Minute auf seinen Trainer Timur Cakmak los, beleidigte ihn – auf Türkisch – übelst und löste dadurch beinahe eine Schlägerei aus, wenn nicht Saglams Mitspieler eingegriffen hätten. Schiedsrichter Jörn Peters zeigte Saglam dafür die Rote Karte und war offenbar kurz davor, die Polizei zu rufen.

Dabei war das Spiel zwar durchaus umkämpft, aber fair. Die Delmenhorster schnürten die Gastgeber im zweiten Durchgang komplett in deren Hälfte ein, vergaben oder vertändelten jedoch eine Reihe guter Möglichkeiten. Nach der Auseinandersetzung am Spielfeldrand kam der Dauerdruck zum Erliegen und Hudes Reserve erhöhte in der achtminütigen Nachspielzeit sogar noch auf 3:1. „Es war ein Sieg des Willens“, atmete Hudes Trainer Bengin Barispek nach der Abwehrschlacht durch.

Hinter dem enteilten Spitzenreiter VfL Wildeshausen II (49 Punkte) kämpfen Hicretspor (39), der VfL Stenum II (34) und Hude II (32) um den zweiten Aufstiegsplatz. Der Harpstedter TB II (ebenfalls 32) ist vermutlich nicht aufstiegsberechtigt, zudem stehen die Chancen auf einen dritten Aufstiegsplatz ganz gut.

Hicretspor mit Blitzstart

Für Hicretspor begann das Spiel perfekt: Cakmak hatte Neuzugang Ali Aluclu (von der A-Jugend des TV Jahn Delmenhorst) in die Startelf beordert und der Junior traf mit seinem ersten Ballkontakt per Lupfer nach 90 Sekunden zum 0:1. Der Jubel war groß, doch der Dämpfer kam schnell. Hicretspor ließ sich auf seiner linken Seite durch einen gut getimten Steilpass auf Christian Nordbruch überrumpeln. Dessen Hereingabe drückte Dominic Brumund zum Ausgleich über die Linie (8.).

Hude war jetzt besser im Spiel, trotzdem hatte Hicretspor weiter gute Möglichkeiten. Aluclu schoss nach Querpass von Germain Martens Hudes guten Torwart Marvin Müller an (27.) und Marvin Radzanowski klärte mit einer überragenden Grätsche in letzter Sekunde gegen Martens (34.).

Statt des möglichen 1:2 fiel auf der Gegenseite das 2:1. Wieder über Hicretspors linke Seite eingeleitet, flankte Oliver Giehl auf den zweiten Pfosten, wo Nordbruch mit einem wuchtigen Flugkopfball vollendete (38.). Der glücklose Martens zielte erneut knapp vorbei (43.), Hude verzeichnete vor dem Seitenwechsel noch einen abgeblockten Versuch von Philipp Brumund. „Schon in der ersten Halbzeit hatten wir die klareren Chancen“, berichtete Cakmak. „In der zweiten Halbzeit haben wir nur noch auf ein Tor gespielt.“

Ab der 55. Minute bekam Hude kaum noch Luft zum Atmen, stand nur noch am eigenen Sechzehner. Freilich muss man auch sagen, dass Hicretspor selten zum Abschluss kam. Martens war bei Radzanowski und Tjark Eggers meistens in besten Händen, bei vielen Chancen zögerten die Cakmak-Mannen zu lange. Die klarste Möglichkeit war ein Kopfball des frei stehenden Martens neben Hudes Tor nach Saglams Freistoß (63.).

Allerdings setzte Saglam – erst nach einer Stunde eingewechselt – auch einige Standards weit über das Tor und zog sich damit den Ärger von Mitspielern und Trainer zu. Das ergab einige Wortgefechte und schließlich Saglams Auswechslung. Wie es zu seinem Ausraster kam, erklärte er nach dem Schlusspfiff im Kreis seiner Mannschaft, nachdem sich die Gemüter beruhigt hatten. „Ich wurde von allen Seiten kritisiert und bin dann durchgedreht“, entschuldigte sich Saglam. Zunächst wird er jetzt wegen einer Rotsperre ausfallen, danach sieht Cakmak keine Zukunft mehr für seinen „eigentlich besten Fußballer“ (O-Ton Cakmak). „Irgendwann geht es nicht mehr“, meinte der Coach. Saglam war bereits 2016 für ein Jahr gesperrt worden, weil er den Schiedsrichter getreten hatte.

Mit den Vorfällen kam ein Bruch in das Spiel der Gäste. Hude II setzte den entscheidenden Konter über die Joker Roberto Elia und Justin Schmidt, Letzterer vollstreckte mit seinem ersten Ballkontakt zum 3:1 (90.+3).