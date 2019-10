Tim Coors (links) und die HSG Delmenhorst erwartet mit dem TV Cloppenburg ein schwieriger Gegner. Voraussichtlich wird es ein harter Kampf um jedes Tor. In der vergangenen Spielzeit setzten sich Coors und Co. zweimal gegen den TVC durch. (INGO MÖLLERS)

In den kommenden drei Partien trifft die HSG Delmenhorst auf drei der bislang stärksten Teams der Handball-Oberliga Nordsee. Die HSG beendete die vergangene Saison auf Platz fünf und steht erneut auf diesem Platz. Mit anderen Worten: Im November stehen drei Spitzenspiele für die Sieben von Trainer Jörg Rademacher auf dem Programm. Danach wissen die Verantwortlichen an der Delme, wo sie stehen. Los geht es an diesem Sonntag (Anpfiff: 17.30 Uhr) in der Stadionhalle gegen den bis dato noch verlustpunktfreien TV Cloppenburg. „Sie haben vor der Saison ganz klar gesagt, dass sie aufsteigen wollen. Cloppenburg ist ganz klar der Favorit in dieser Partie“, meint Rademacher. Es folgen die Spiele gegen den ebenfalls noch ungeschlagenen TV Bissendorf-Holte (drei Siege, zwei Unentschieden) und den VfL Fredenbeck. Letzterer steht zwar nur bei 7:5 Zählern, hat aber auch schon gegen Cloppenburg und Bissendorf gespielt.

Dritter Sieg in Folge?

Mit dem TVC haben die Delmestädter gute Erfahrungen gemacht. Jedes Jahr geht Cloppenburg als einer der Aufstiegsfavoriten in die Saison, so war es auch vergangene Spielzeit. Kurz vor Weihnachten lieferten die Rademacher-Mannen ihre wohl beste Saisonleistung ab und siegten mit 28:19 in fremder Halle. Und auch im Rückspiel behielten die Delmestädter mit 31:29 die Oberhand. Allerdings stand vor der Begegnung schon fest, dass der TVC und die HSG die Saison auf den Plätzen vier und fünf beenden würden. „Für mich sind die Spiele abgehakt“, sagt der HSG-Coach

Cloppenburg gewann seine bisherigen fünf Matches und bewies mehrfach Nervenstärke. Bei der TSG Hatten-Sandkrug stand es acht Minuten vor Schluss noch unentschieden, ehe der TVC letztlich mit drei Toren Vorsprung gewann. Zuletzt musste das Team daheim gegen den Elsflether TB lange zittern. Hier prangte ein Unentschieden noch vier Minuten vor Ende auf der Anzeigetafel. In allen fünf Partien lagen die Cloppenburger am Ende mit drei bis fünf Toren vorn. „Sie haben einen Klasse-Lauf und kommen voller Selbstvertrauen zu uns“, erwartet Rademacher. Vor allem beim Auswärtssieg in Fredenbeck zeigten die Cloppenburger ihre Stärke.

Die bei 8:4 Punkten stehenden Delmenhorster kommen mit Rückenwind aus dem klaren Derbysieg bei der TSG Hatten-Sandkrug (33:26) daher. Hoffnung macht neben der starken ersten Halbzeit die Rückkehr der Rückraumspieler Tim Coors und Torben Sudau. Rademacher setzte die beiden Akteure, die zuvor verletzt gefehlt hatten, behutsam ein. Coors stand jeweils zu Beginn der beiden Hälften für insgesamt rund 25 Minuten auf dem Parkett, Sudau deutlich weniger. „Wir müssen schauen, wie wir die beiden einsetzen können. Tim konnte die Woche trainieren, aber Training und Spiel sind zwei Paar Schuhe“, meint Rademacher. Sudau ist noch einen Schritt hinter Coors, auch Frederic Oetken fehlte diese Woche im Training mit Ellbogenproblemen. „Die Voraussetzungen für uns sind nicht so gut wie letztes Jahr. Wir können nicht so nachlegen wie Cloppenburg. Die sind auf jeder Position doppelt besetzt mit starken Leuten“, berichtet Rademacher.

Zurück in den Kader kehrt mit Torwart Sönke Schröder die Nummer eins der Delmenhorster. Er wird sich den Job zwischen den Pfosten mit Bassam Farasha teilen, der in Hatten eine starke Leistung zeigte und so großen Anteil am klaren Auswärtssieg hatte. „Wir brauchen auf jeder Position 120 Prozent Leistung. Vom Torwart angefangen. Es muss absolut alles zusammenpassen, damit wir sie möglichst lange ärgern können“, sagt Rademacher. Cloppenburg schätzt er als stärker ein als im vergangenen Jahr. „Mit Janik Köhler haben sie einen Spieler aus der 2. Liga dazubekommen. Der dirigiert die Abwehr. Das hat ihnen letzte Saison noch etwas gefehlt“, weiß Rademacher. Zudem besteche der TVC mit einem starken Umschaltspiel mit sehr schnellen Links- und Rechtsaußen.