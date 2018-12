„Zwei Minuten noch“, spricht er in das Mikrofon, das er aus seiner Hosentaschen hervorholt. Und da gerade eh nicht viel los ist, geht er in den Innenraum der Halle. Dort spielen die Volleyball-Mannschaften der Leistungsklasse IV, die allesamt an der 39. Auflage des Delmenhorster Volleyballturniers teilnehmen. Wie in jedem Jahr fand es wieder über Pfingsten statt.

Alexander Nagel beobachtet seine Teamkollegen. Sie alle sind zwar nicht mehr die Jüngsten, verlernt habe sie aber nichts. Das wird deutlich, wenn einer den Ball stellt und ein anderer ihn gezielt übers Netz befördert. Alexander Nagel selbst guckt aber erst einmal nur zu. Schließlich übernimmt er die Turnierleitung in der Stadionhalle. „Natürlich ist es Arbeit, aber im Vorfeld wurde schon vieles gut vorbereitet. Ich werde sicherlich auch noch mal mitspielen“, betont Nagel, der der Veranstaltung bereits seit knapp 20 Jahren beiwohnt. Was ihm dabei im Kopf hängen geblieben ist? Die früheren Siege mit seiner Mannschaft, antwortet er. Heute sei es dagegen einfach nur schön, alte Bekannte wieder zu treffen. Nagel: „Das Turnier ist ein Höhepunkt und macht halt einfach Spaß.“

Ortswechsel: Knappe zwei Kilometer weiter in der Stadtbadhalle hat das Hauptorganisationsteam sein Büro eingerichtet. Christian Altkirch sitzt auf seinem Stuhl. Ab und an klingelt sein Telefon, ansonsten geht es aber eher entspannt zu. „Wenn es läuft, dann läuft es einfach. Wir haben ja auch eine gewisse Routine. Es gibt aber auch viele Helfer“, erklärt Altkirch. Wesentlich stressiger waren da die Tage vor dem Turnier für den Organisator. In der Zeit von Mittwoch bis Sonnabend habe er vielleicht acht Stunden geschlafen. Da fühlt man sich schon mal ausgelaugt, wie Altkirch gesteht. Auch deshalb tritt er selbst nicht an. „Außerdem kann ja immer mal etwas passieren. Aber vielleicht schaffe ich es ja, einen Satz mitzuspielen.“ Passiert – zumindest verletzungstechnisch – ist bei den vergangenen Ausgaben aber nicht viel. Nach Angaben des Organisators gibt es zwar mal die eine oder andere Zerrungen, schlimmere Verletzungen sind zuletzt jedoch ausgeblieben. „Es geht ja auch mehr um den Spaß. Viele Mannschaften kommen Jahr für Jahr wieder“, erzählt Christian Altkirch. In diesem Jahr haben laut ihm gut 280 Teams gemeldet, die finalen Restplätze sind auch schnell vergriffen gewesen. Was bei allen 280 Teams auffällt? Keines tritt mit seinem Mannschaftsnamen wie die VG Stenum-Delmenhorst an, vielmehr nennen sie sich „Fraggles“ oder „Inteam“. Christian Altkirch: „In diesem Jahr haben wir ja auch den Quattro-Mix. Da hat ein Team sich mit dem Namen: ‚Quattro, ist das nicht eine Pizza‘ angemeldet. Das ist schon originell.“

Zweifelsohne, der Spaß steht bei dem Pfingstturnier im Vordergrund, gänzlich ohne sportlichen Wert ist die Veranstaltung aber auch nicht. Das zeigt sich vor allem in den oberen Leistungsklassen. Die Männer der gastgebenden VG Stenum-Delmenhorst meldeten sich für die dritte Leistungsklasse an. „Es geht nicht nur um den Spaß. Wir wollen auch Werbung für unseren Sport und den Verein machen“, betont Sascha Wahle von der VG.

Erstaunt, wie gut sie nach all den Jahren noch zusammenspielen können, zeigten sich währenddessen die Damen der VG Stenum-Delmenhorst nach ihren ersten Partien. Immerhin standen die meisten von ihnen schon länger nicht mehr gemeinsam am Netz. Katrin Niehaus: „Früher waren wir alle mal zusammen in einem Team, jetzt aber nicht mehr. Man könnte uns auch einfach Delmenhorster Freunde nennen.“