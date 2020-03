Delmenhorst. Im Bereich des Stadtsportbundes Delmenhorst (SSB) sind im Jahr 2019 insgesamt 804 Sportabzeichen verliehen worden. „Diese erfreuliche Zahl ist zu einem Teil auch unserer im letzten Jahr erstmals durchgeführten Sportabzeichen-Challenge an Delmenhorster Grundschulen geschuldet“, erläutert das im SSB für den Breitensport zuständige Vorstandsmitglied Richard Schmid. Insgesamt hätten sich an diesem im Delmenhorster Stadion veranstalteten Event vier Grundschulen mit zusammen mehr als 350 Kindern der dritten und vierten Klassen beteiligt.

Aufgrund des Erfolges werde man auch dieses Jahr eine Sportabzeichen-Challenge auf die Beine stellen, die am 17. Juni im Stadion an der Düsternortstraße über die Bühne gehen soll. „Diesmal werden sich sogar fünf Grundschulen mit 400 Kindern beteiligen“, kündigt Schmid an. Einzig die um sich greifende Corona-Epidemie bereite dem Vorbereitungsausschuss der Challenge noch Sorgen. „Wir hoffen, dass aber zu dem geplanten Zeitpunkt der normale Schul- und Breitensport wie auch der sonstige Sportbetrieb wieder in gewohntem Umfang über die Bühne gehen kann“, sagt Schmid.

Gute Bilanz der Schulen

Unabhängig von der Sportabzeichen-Challenge hebt Schmid drei Schulen hervor, die in 2019 sehr gute Zahlen bei der Verleihung des Breitensportabzeichens geliefert hätten. Alleine das Max-Planck-Gymnasium stelle mit 311 gut die Hälfte aller in den Schulen verliehenen Sportabzeichen. Auch das Willms-Gymnasium und die Wilhelm-von-der-Heyde-Oberschule seien überdurchschnittlich gut vertreten gewesen. Insgesamt seien in zehn Schulen Sportabzeichen verliehen worden.

Allerdings gehe bei den Vereinen die Entwicklung weiter nach unten. Insgesamt wurde die Breitensportauszeichnung nur noch an 130 Aktive verliehen. In den Jahren zuvor seien es deutlich mehr als 150 Breitensportler gewesen. „Delmenhorst hat 59 Sportvereine mit über 15 000 Mitgliedern, aber lediglich in sechs Vereinen ist das Sportabzeichen abgenommen worden. Vor allem in den Altersgruppen zwischen 20 und 50 geht die Zahl derer, die das Sportabzeichen erworben haben, gegen null“, berichtet Schmid. Eine der aktivsten Gruppen bei der Abnahme des Deutschen Sportabzeichens ist seit Jahren unverändert die der Reservisten, die auch diesmal wieder mit 60 abgenommenen Abzeichen sehr erfolgreich war.

Um das Abzeichen zu bekommen, müssen entsprechende Prüfungen in vier Grundbereichen abgelegt werden. So wird die individuelle Fitness in den Bereichen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination geprüft. Eine Vereinsmitgliedschaft ist für das Erlangen der Auszeichnung nicht erforderlich.