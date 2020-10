Nicht nur der Fußball ruht in Delmenhorst. Der komplette Sportbetrieb ist aufgrund der hohen Corona-Zahlen zum Erliegen gekommen. (Björn Hake)

Das, was sich niemand gewünscht hat, ist nun eingetreten. Der Betrieb in den Delmenhorster Sportvereinen ist aufgrund der hohen Corona-Infektionszahlen in der Stadt komplett zum Erliegen gekommen. Eine entsprechende Verfügung der Stadtverwaltung gilt seit vergangenem Sonntag und bis auf Weiteres. Für die Vereine ist das natürlich eine Hiobsbotschaft, schließlich hatten sie sich seit einigen Wochen wieder über einen einigermaßen „normalen“ Ablauf gefreut. Sowohl der Trainings- als auch der Spielbetrieb war wieder erlaubt. Die Saison in den einzelnen Sportarten begann zwar in den meisten Fällen verspätet, aber immerhin überhaupt. Doch jetzt schlägt das Virus zurück und sorgt dafür, dass die Stadt den Sport-Lockdown als unausweichlich ansieht.

Beim größten Verein der Stadt, dem Delmenhorster TV, stößt die Verwaltung mit ihrer Vorgabe auf Verständnis. „Wir sind im Grunde genommen mit dem Herunterfahren des Sportbetriebes schon einverstanden“, sagt der stellvertretende Vorsitzende Karl-Heinz Meyer. Nachdem die Stadt ihre Anweisung bekannt gegeben hatte, hätten der Vorstand und die Geschäftsstelle ein entsprechendes Rundschreiben entwickelt und dieses auf der Internetseite sowie über die Social-Media-Kanäle veröffentlicht, „damit die entsprechenden Funktionsträger und Mitglieder rechtzeitig Bescheid wissen“, erklärt Meyer. Beim DTV wurde bereits im Vorfeld der Herbstferien festgelegt, das Training für einen Großteil der Breitensportgruppen für die Dauer der Ferien zu reduzieren. Einige absolvieren während dieser Zeit grundsätzlich keine Einheiten, bei anderen wurden sie dieses Mal ausgesetzt. Die Teams, die am Punktspielbetrieb teilnehmen, trainierten derweil weiter. Doch damit ist nun Schluss.

„Wir gehen davon aus, dass wir als größter Verein in Delmenhorst dazu beitragen können, dass das Virus runtergedrückt wird. Wir hoffen inständig, dass es nicht zu lange dauert“, sagt Meyer. Die Gesundheit genieße oberste Priorität. „Auch wir müssen unseren Beitrag leisten, obwohl es uns schwerfällt. Aber es ist notwendig und sinnvoll im Sinne unserer Sportlerinnen und Sportler.“

Jochem Flege, Geschäftsführer des TV Jahn Delmenhorst, stuft das Vorgehen der Stadt ebenfalls als angemessen ein. „Ich denke, dass das zum Schutz aller erst mal im Moment die richtige Maßnahme ist. Bei den Infektionswerten, die wir haben, gibt es, glaube ich, keine Alternative“, urteilt Flege. Der Verein und seine Mitglieder stünden voll dahinter. In Abteilungen wie etwa Tanzen oder im Trendsport wird der TVJ – wie schon während des Lockdowns im Frühjahr – wieder Video-Trainingseinheiten anbieten. „Das ist das Einzige, was im Moment möglich ist“, erklärt Flege.

Dass es angesichts der hohen Corona-Zahlen nicht einfach so weitergehen kann, sieht auch Sascha Voigt so. „Dass man was tun muss, steht außer Frage. Darüber muss man nicht diskutieren“, betont der Vorsitzende des TuS Heidkrug. Er kann allerdings nicht ganz nachvollziehen, warum es jetzt die Sportvereine in Gänze trifft. Die Experten würden sagen, dass das Risiko, sich beim Sport anzustecken, gering sei. Wäre das anders, hätte Voigt volles Verständnis für die Einstellung des Betriebes. „Jetzt wird aus meiner Sicht ein Bauernopfer gesucht“, sagt er. „Ich glaube schon, dass wir als Sportler eine Suppe auslöffeln müssen, die uns andere eingebrockt haben.“ Da es keine Beweise dafür gebe, dass beim Sport ein hohes Infektionsrisiko besteht, bezeichnet Voigt die Anweisung der Stadt als „unfair“. Dass keine Zuschauer zugelassen und Hygienekonzepte überarbeitet werden, sieht der TuS-Vorsitzende als notwendig an. „Aber zu sagen, dass man alles auf null runterfährt – ich glaube nicht, dass das im Endeffekt das Problem löst.“

Erich Meenken kann sich ebenfalls nicht vorstellen, dass der Sport-Lockdown die Corona-Zahlen entscheidend nach unten treibt. „Ob es dadurch eine deutliche Verbesserung gibt – ich glaube nicht daran“, sagt der Vorsitzende des Delmenhorster TB. Gleichwohl hatte der DTB ohnehin daran gedacht, zumindest für diese Woche den Trainingsbetrieb im Bereich des Vereinsheims auszusetzen. Insofern ging die Tendenz in die Richtung der Entscheidung der Stadt. „Es ist so, wie es ist“, meint Meenken pragmatisch. Ihm tun vor allem die Aktiven leid, die gerade in die Saison gestartet sind oder starten wollten.

Genau wie alle anderen Vereinsvorsitzenden hofft er natürlich, dass die Zahlen schnellstmöglich sinken und die Pause nicht allzu lange dauert. Doch Meenken ist auch realistisch: „Das wird ein längerer Prozess werden. Das muss in die Köpfe der Leute rein. Wir haben nicht die lokalisierbaren Dinge wie Schlachthöfe. Das ist ein Stochern im Nebel.“ Nur das Besinnen eines jeden Einzelnen könne dazu beitragen, die Zahlen wieder unter Kontrolle zu bringen.