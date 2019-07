Rund 130 Tische in drei Hallen und etwa 3500 Teilnehmer: Budapest war vorübergehend das europäische Zentrum des Tischtennis. (Andreas Lehmkuhl)

Budapest. Es ist zweifellos ein Ereignis der besonderen Art gewesen, das zwei Tischtennis-Spieler des TV Hude jüngst erlebt haben. Andreas Lehmkuhl aus der dritten Mannschaft und Andreas Wienholz, der nach seiner Rückkehr von der TTG Lemwerder-Warfleth die fünfte verstärkt, nahmen zusammen mit etwa 3500 weiteren Aktiven an der Senioren-Europameisterschaft in Budapest teil. Sportlich rissen die beiden Huder in Ungarns Hauptstadt keine Bäume aus. Angesichts einer Vielzahl ehemaliger Spitzenspieler mit immer noch sehr hohem Niveau kam das jedoch wenig überraschend. „Den Reiz der Senioren-EM macht aber gerade aus, dass Akteure mit ganz unterschiedlicher Spielstärke zusammenkommen, da es abgesehen vom Alter keine Qualifikations-Kriterien gibt“, erklärte Lehmkuhl, für den es nach dem Wettbewerb im finnischen Tampere 2015 die zweite Teilnahme an einer Senioren-EM war.

So trafen in der Vorrunden-Gruppe der beiden Huder im Doppel zwei Engländer, von denen der eine eher Kreisliga- und der zweite eindeutig gar kein Vereins-Niveau aufwies, auf den ehemaligen 64. der Weltrangliste und Ex-Bundesligaspieler Karoly Nemeth sowie den Vize-Senioren-Europameister von 2015 Saim Polatkan. Letztlich entwickelte sich zwischen den ungleichen Paaren eine Art Showkampf, der auch wegen des ausgeprägten Comedy-Talents der Engländer und der lockeren Einlagen der Spitzenspieler Zuschauern und Akteuren viel Spaß machte. „Ich habe selten als Zählschiedsrichter so oft laut lachen müssen. Das Spiel hat den Geist der Veranstaltung toll abgebildet“, erzählte Lehmkuhl.

Gegen die Briten Gary Masters und Ross Baldwin gewannen Wienholz und er dann auch mit 3:0, holten aber gegen die starken Tschechen Chaloupka/Marsik ebenso wie gegen Nemeth/Polatkan keinen Satz. „Immerhin haben wir im ersten Satz mit 3:0 geführt, bevor die beiden dann doch halbwegs ernst gemacht haben“, schilderte Lehmkuhl. In der Trostrunde feierten die Huder nach einem Freilos ein 3:0 gegen die Franzosen Nouyou/Pichot. In der nächsten Runde agierten sie allerdings deutlich schlechter und unterlagen klar gegen Rainer Lepke vom TuS Bergen bei Celle und Volkmar Raudszus, der keine 50 Kilometer Luftlinie von Hude entfernt beim TSV Lunestedt III spielt.

Im Einzel der Ü40-Klasse verlor Andreas Wienholz jeweils mit 0:3 gegen den Ungarn Zsolt Orbán und den Österreicher Uwe Förtsch, siegte aber immerhin mit 3:0 gegen Sebastiano Tuccitto aus Italien. In der Trostrunde erwies sich der sehr motiviert auftretende Slowake Blaz Vodlan als zu stark. „Im einen oder anderen Spiel habe ich mir mehr erhofft“, meinte Wienholz. Das ungewohnte Drumherum mit 130 Tischen in drei Hallen und den etwa 3500 Teilnehmern habe ihn aber eher gehemmt. „Man will ja unbedingt das Beste zeigen und gerade dann wird das eh nichts“, meinte der EM-Debütant.

Ganz ohne Erfolgserlebnis blieb im Einzel Lehmkuhl. Er verlor seine Gruppenspiele gegen den Türken Ertan Hüner und den Polen Ryszard Berka jeweils mit 0:3. Ausgerechnet gegen den stärksten Gruppengegner – Richard Sváb aus Tschechien, der bei der Senioren-WM 2016 im Viertelfinale vertreten war – gelang ihm sein einziger Satzgewinn. Auch in der Trostrunde blieb Lehmkuhl ohne Erfolg und unterlag dem Österreicher Dietmar Stubenvoll mit 1:3. „Bei so deutlichen Niederlagen klingt das zwar etwas vermessen: Alle Gegner waren zwar gut, bis auf Richard Sváb erschienen mir alle bei richtig guter Leistung von mir aber auch schlagbar“, fand Lehmkuhl.

Das Turnier und die gesamte Reise hätten ihm dennoch viel Spaß gemacht. „Alle Gegner waren sehr locker drauf, mit fast allen hat man sich nach dem Spiel noch nett unterhalten. Es gab tolle Spiele zu sehen und Budapest hat schon viele Schauwerte. Und bei aller Skepsis gegenüber einigen Entwicklungen in Ungarn war es ja explizit eine europäische und Völker verbindende Veranstaltung“, erklärte der Huder. Ähnlich sah das sein Vereinskollege. „Die Stadt ist sehenswert, ohne die EM wäre ich aber nie auf die Idee gekommen, mich auf die Reise nach Budapest zu machen. Toll fand ich auch, dass man schnell Leute trifft, mit denen man ins Gespräch kommt. Auch wenn manches Mal die Sprache eine Barriere darstellt: Englisch und Hände und Füße, da geht immer etwas mit der Verständigung“, meinte Wienholz. Er würde so eine Reise wieder antreten, mit den richtigen Leuten zusammen sei das eine tolle Sache, erklärte der Huder. Das findet auch Lehmkuhl: „Die Senioren-WM 2020 in Bordeaux ist schon fast ausgebucht, das wird wohl nichts mehr. Aber die EM 2021 in Cardiff erscheint auch reizvoll...“