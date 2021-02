Jörg Skatulla ist Vorsitzender des Kreissportbundes. (INGO MÖLLERS)

Die Mitgliederzahlen im Vereinssport sinken: Die aktuelle Bestandserhebung durch den Landessportbund zeigt auch im Landkreis Oldenburg einen Rückgang. Zum Stichtag am 1. Januar dieses Jahres meldeten die Vereine knapp 45.300 Mitglieder – und somit 1700 weniger als im Vorjahr. „Auch wenn die 3,7 Prozent Mitgliederrückgang bei uns im Kreissportbund im Landesschnitt liegen – das sind 1700 Mitglieder zu viel“, meint Jörg Skatulla. Der Vorsitzende des Kreissportbundes (KSB) Landkreis Oldenburg erinnert daran, dass in den vergangenen Jahren ein positiver Trend der Mitgliederentwicklung erreicht worden war. „Leider sind wir durch das Corona-Jahr zurückgeworfen worden“, sagt er.

Mit Austritten oder fehlenden Neuzugängen hätten dabei Vereine aller Arten zu kämpfen, egal ob Einspartenverein, Mehrspartenverein oder Großsportverein. Je nach Klub seien unterschiedlich große Mitgliederrückgänge zu verzeichnen. Das ergibt sich aus einer Auswertung durch den Kreissportbund. Demnach verteilt sich allein die Hälfte des Mitgliederrückgangs auf nur sieben der mehr als 150 Vereine im Landkreis. Um ein Stimmungsbild innerhalb der Vereine zu erhalten, führten die Mitarbeiter der KSB-Geschäftsstelle zuletzt vermehrt Gespräche mit Vereinsverantwortlichen. „Unser Ziel war und ist es, die Mitgliedsvereine zu unterstützen. Deshalb ist uns gerade in der aktuellen Zeit der Kontakt unheimlich wichtig“, erklärt Inga Marbach, Sportreferentin der Sportregion Delmenhorst/Oldenburg-Land. Festgestellt habe man unter anderem, dass es insbesondere bei den Kindern viele Austritte gab – ausgerechnet dort, wo die Begeisterung für den Sport entfacht und die Grundlagen gelegt werden sollen.

Nur eine Momentaufnahme

Finanziell sehen sich viele Vereine dank Rücklagen derzeit noch nicht in einer Notlage – doch dabei handele es sich nur um eine Momentaufnahme. Je länger der Sportbetrieb fehle, desto schwieriger werde es, die Mitgliederzahlen stabil zu halten. „Die Austritte häufen sich“, berichtet Birgit Dietrich aus der Geschäftsstelle des TSV Ganderkesee. Sie fordert: „Wir brauchen eine Perspektive, um unsere Mitglieder zu halten.“ Eine solche Perspektive könnte die Öffnung der Sportanlagen für den Individualsport sein, wie sie in der Corona-Verordnung unter strengen Hygienebedingungen zugelassen ist, vom Landkreis und den Kommunen derzeit aber abgelehnt wird. Nur auf vereinseigenen Anlagen ist ein Sportbetrieb unter den Hygienemaßnahmen möglich. Der TV Hude hat damit gute Erfahrungen gesammelt (wir berichteten). „Wir würden es befürworten, wenn unser Modell auch auf kommunale Hallen übertragen wird“, sagt Sportreferent Felix Lingenau.

Auch Jörg Skatulla drängt auf eine Öffnung der kommunalen Sportanlagen. „Uns ist es wichtig, dass wir jetzt den Blick nach vorne richten und gemeinschaftlich eine Lösung für die Durchführung von eigenverantwortlichen Sportangeboten im Rahmen der jeweils geltenden Verordnungen finden“, fordert er. Dazu stehe der KSB in Kontakt mit dem Landkreis und Landrat Carsten Harings, der zugesagt habe, an einem virtuellen Austausch mit den Sportvereinen im Landkreis teilzunehmen. Über ein Datum befinde man sich noch im Austausch.

Darüber hinaus will der KSB gemeinsam mit den anderen Kreis- und Stadtsportbünden Ideen entwickeln, um mehr Menschen für den Sport zu begeistern. „Die Wiederaufnahme des Sportbetriebes für alle Altersklassen und damit die Mitgliedergewinnung muss bei den anstehenden Lockerungsregelungen durch die Politik im Vordergrund stehen. Das Ziel dabei ist klar: den Sport und die Vereine, in denen er angeboten wird, in den Fokus zu rücken", sagt Skatulla.