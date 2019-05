Tobias Jüchter, 2. Vorsitzender des RV Grüppenbühren, gewann auf Lumos d im Jahr 2017 den Gerd-Wiltfang-Preis. (INGO MöLLERS)

Nach den Voltigierern sind beim Reiterverein Grüppenbühren die Spring- und Dressurreiter an der Reihe. Die Besonderheit: Nach langer Zeit werden beide Disziplinen wieder einmal bei einem einzigen Turnier und am selben Wochenende auf der Anlage des RVG an der Hedenkampstraße 10 ausgetragen. „Für die 17 ausgeschriebenen Springprüfungen vom Pony-Springwettbewerb bis zur Klasse M sowie die zehn Dressurprüfungen haben 293 Reiter genannt, die ihre Starts auf 453 Pferde und 673 reservierte Startplätze verteilen“, berichtet RVG-Pressesprecherin Karolin Schulz.

Als sportlicher Höhepunkt gilt nun schon zum 15. Mal der Gerd-Wiltfang-Gedächtnispreis, der an die im RV Grüppenbühren groß gewordene Reitsportlegende erinnern soll. Sieger des Wanderpokals ist der punktbeste Starter aus den beiden M-Springen. Zum Auftakt steht diesen Freitag ab 10 Uhr eine Springpferdeprüfung der Klasse A* für vier- bis sechsjährige Pferde an. Nach verschiedensten Stilspringen und einem L-Springen mit Stechen (ab 15.30 Uhr) beginnt um 18.30 Uhr das M*-Springen – die erste Wertungsprüfung für den Gerd-Wiltfang-Preis.

Der Nachwuchs beginnt

Der Sonnabend startet um 10 Uhr mit einem Pony-Springreiter-Wettbewerb und steht bis nachmittags ganz im Zeichen des Nachwuchses. Ab 14 Uhr zeigen dann die erfahrenen Turnierreiter ihr Können. Es stehen eine A**-Prüfung und zwei L-Springen auf dem Programm. Zudem wird ab 17.30 Uhr in einem M*-Springen die zweite und finale Wertungsprüfung des Gerd-Wiltfang-Preises ausgetragen. Zum Abschluss des Tages wird ein Punkte-L-Springen unter Flutlicht geritten. Beginnen wird diese Prüfung laut Schulz um 21.30 Uhr.

„Direkt im Anschluss an das Flutlichtspringen werden die freiwilligen Helfer des RV Grüppenbühren den Turnierplatz in einer Nachtschicht für den dritten und letzten Turniertag umgestalten. Der Springparcours muss abtransportiert und das Dressurviereck aufgebaut werden“, berichtet Schulz. Der Turnier-Sonntag beginnt um 9 Uhr mit einer A*-Dressur, die in der Reithalle geritten wird. Eine halbe Stunde später startet auf dem Außenviereck eine A**-Dressur. Der Außenplatz gehört am Nachmittag den Nachwuchsreitern. Um 14 Uhr beginnt dort ein Reiterwettbewerb, gefolgt um 15.15 Uhr von der Pony-Führzügelklasse, die wie schon im Vorjahr im Kostüm geritten wird. Die Mannschaftsdressur der Klasse A bildet den Abschluss des Turniers – um 17.30 Uhr wird die erste Mannschaft ins Viereck einreiten.