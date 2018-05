Vielseitigkeits-Doppelweltmeisterin Sandra Auffarth und ihre Stute Nupafeed’s La Vista starten beim Pfingstturnier in Ganderkesee. (dpa)

Ganderkesee. Pfingsten und das Reitturnier des RV Ganderkesee passen und gehören einfach zusammen. Und so richtet der Verein auch in diesem Jahr wieder sein traditionelles Turnier auf seiner Anlage Am Donnermoor aus. Die ersten Prüfungen beginnen am frühen Freitagmorgen, das finale S*-Springen mit Siegerrunde ist dann für Sonntag ab 16.30 Uhr angesetzt. Insgesamt sind laut Mitteilung des RV 1475 Nennungen eingegangen. Unter anderem wird auch Lokalmatadorin und Vielseitigkeits-Doppelweltmeisterin Sandra Auffarth bei den Springwettbewerben starten. Die 31-jährige Bergedorferin hat zuletzt beim Hamburger Spring-Derby für Furore gesorgt, als sie als „Fremdgeherin“ einen der schwersten Parcours weltweit fehlerlos überstand. Erst im Stechen musste sie sich geschlagen geben, doch allein Platz drei war schon Sensation genug.

„Der Reiterverein Ganderkesee verfügt über circa 400 Mitglieder und ein Teil dieser bereitet bereits seit Wochen die Vereinsanlage als Austragungsort vor. Von Freitag bis Sonntag steht nicht nur toller Sport auf dem Programm, es wird auch für alle Ausflügler gesorgt“, berichtet RV-Pressesprecherin Melanie Hupasch. Das Turnier beginnt diesen Freitag ab 8.30 Uhr auf dem Hauptplatz mit einer Eignungsprüfung, danach stehen Springpferdeprüfungen in den Klassen A bis L an. Der erste Tag endet ab 18 Uhr mit einer Springpferdeprüfung der Klasse M. „Diese wird sicher nicht nur für die vielen Züchter aus der Gegend interessant sein“, meint Hupasch. Auch auf dem Dressurplatz herrscht am Freitag bereits reges Treiben.

Flutlichtspringen zum Abschluss

Der Sonnabend startet im Viereck: Nach diversen Prüfungen steht am Abend die Qualifikation für das Oldenburger Landesturnier in Rastede in der Mannschafts-Kür auf dem Spiel. Auf dem Springplatz sind derweil Prüfungen von der Klasse A bis zur schweren Stufe geplant. Bei der Springprüfung der Klasse A** wird auch Rebecca Horstmann ihr Glück versuchen, bevor sie in der darauffolgenden Woche mit ihrem Paradepferd Friend of mine – genannt Fridolin – bei der Dressur beim „Preis der Besten“ in Warendorf startet. In den vergangenen Jahren hat die 18-jährige zweifache Junioren-Mannschaftseuropameisterin ihr Heimturnier verpasst. „Neu in diesem Jahr ist das Punkte-S*-Springen am Abend. Für dieses sind 49 Nennungen eingegangen, auch viele Reiter des RV Ganderkesee werden an den Start gehen“, berichtet Hupasch. Den Abschluss des Tages bildet das traditionelle Springen unter Flutlicht.

Am Sonntag wird in der E-Dressur und dem E-Springen um den kombinierten Wettbewerb des Landmann-Junior-Cups geritten. Bei diesem gibt es vier Qualifikationsturniere rund um Bremen, das große Finale ist für Mitte August terminiert. Der Reiter mit der besten Kombinationswertung siegt. Außerdem stehen noch L- und M-Dressuren auf dem Programm – genauso wie A- bis M-Springen. Das Turnierfinale, ein S*-Springen mit Siegerrunde, soll dann um 16.30 Uhr beginnen. Hier werden laut der RV-Pressesprecherin Reiter wie Hendrik Sosath, Laura Voigt und Sören Pedersen um die goldene Schärpe reiten. Hupasch: „Der Vorstand und die Mitglieder freuen sich schon auf viele Besucher an einem hoffentlich sonnigen Pfingstwochenende.“