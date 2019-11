Fabian Muhle gehört im entscheidenden Tiebreak gegen den TSV Hollern-Twielenfleth in der ersten Partie des Doppelspieltages zu den Matchwinnern für den VfL Wildeshausen. Die Truppe um Spielertrainer Frank Gravel hat nun sechs ihrer sieben Partien gewonnen und rangiert damit an der Spitze der Oberliga-Tabelle. (INGO MÖLLERS)

Wildeshausen. Mit zwei Siegen in eigener Halle haben die Volleyballer des VfL Wildeshausen am vergangenen Wochenende die Tabellenspitze erobert. Die Schützlinge von Spielertrainer Frank Gravel sorgen somit weiterhin für Furore in der Oberliga 1.

VfL Wildeshausen – TSV Hollern-Twielenfleth 3:2 (25:23, 25:21, 19:25, 19:25, 15:12). Gegen den abstiegsbedrohten Gast aus dem Alten Land spielten sich die Hausherren zunächst nur mühsam frei. Anfangs offenbarte der VfL Annahmeprobleme und geriet daher schnell mit 2:8 in Rückstand. Die Aufholjagd gelang, auch weil Frederick Bartelt mit seinen Angaben vier Punkte in Folge holte und mit dem 21:19-Vorsprung den Weg zum ersten Satzgewinn ebnete. Auch im zweiten Durchgang blieb es lange ein enges Match, bei dem sich keines der beiden Teams absetzen konnte. Fast im Gleichschritt marschierten sie der Satzentscheidung entgegen, ehe der VfL von den Aufschlagfehlern der Gäste profitierte und sich eine scheinbar beruhigende 2:0-Satzführung holte.

Es folgten zwei Satzverluste, weil beim VfL Wildeshausen ob der sicher geglaubten Führung der Biss ein wenig nachließ. Die Gäste wurden stärker, profitierten aber auch vom Kräfteverschleiß der angeschlagenen Akteure auf Seiten der Hausherren. „Zum Glück gelang uns der Start in den Tiebreak“, meinte Spielertrainer Frank Gravel, der am Vortag noch mit einer Erkältung zu kämpfen hatte. Nach einem 2:2 schaffte Conny Kramer mit platziert vorgetragenen Angaben einen 7:2-Vorsprung, der bis zum Spielgewinn reichen sollte. Mit dem zweiten Matchball wurde dann der am Ende hart erkämpfte 3:2-Sieg eingefahren.

VfL Wildeshausen – DJK Füchtel Vechta 3:1 (25:12, 25:20, 24:26, 25:16). Im Prestigeduell mit dem Ortsnachbarn und Regionalliga-Absteiger hatten die Gastgeber aufgrund des Kräfteverlustes durch die erste Begegnung eine schwere Hypothek zu stemmen. Trotzdem waren die VfL-Akteure bis in die Haarspitzen motiviert, demontierten den Favoriten und spielten ihn dabei quasi an die Wand. Lediglich zwölf Punkte ließen sie im ersten Durchgang zu und waren auch im zweiten die tonangebende Mannschaft. Es entwickelte sich ein spannender und bis zum 19:19 ausgeglichener Satz. Als der Gast aus Vechta dann im Angriff das Risiko erhöhte, machten sie Fehler und mussten den zweiten Satzverlust hinnehmen.

Eine frühe 9:4-Führung für den VfL im dritten Abschnitt sollte am Ende dann doch nicht zum glatten Sieg reichen. Der Kräfteverschleiß gerade bei Frank Gravel und Manuel Meyer war nun deutlich zu spüren. Vechta witterte Morgenluft, ging in Führung und zog auf 24:20 davon. Die Wildeshauser wehrten mit großem Kampfgeist vier Satzbälle ab, anschließend traf Vechta leicht die Fingerspitzen des Wildeshauser Blocks. Beim fünften Satzball setzte Paul Schütte seinen nächsten Angriff ins Aus und die Gäste verkürzten auf 1:2.

Jetzt wurden Leon Gravel und Fabian Muhle eingewechselt und damit auch die Matchwinner für den vierten Satz. Gute Aufschläge von Muhle machten zunächst aus einem 5:7 ein 12:7, anschließend schaffte Gravel zehn Angaben am Stück und die beruhigende 21:11-Führung. Diesen Vorsprung nutzten die Hausherren dann konsequent zum fünften Sieg in Folge und dem sechsten insgesamt in der Oberliga. Der Sprung an die Tabellenspitze ist damit auf beeindruckende Weise geglückt, erkauft wurde er aber mit einigen verletzten Spielern. „Bleibt zu hoffen, dass alle angeschlagenen Spieler bis zum nächsten Spitzenspiel in Ammerland in zwei Wochen wieder fit sind“, blickte Spielertrainer Frank Gravel voraus. Den Platz an der Sonne wollen die Wildeshauser dann auf jeden Fall verteidigen.

VfL Wildeshausen: Marco Backhus, Maik Backhus, Bartelt, L. Gravel, F. Gravel, Schütte, Muhle, Dannemann, Mildes, Nguyen, Kramer, Meyer