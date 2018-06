Uwe Doose verlor sein Einzel und gewann im Doppel. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Die Herren 55 des TC Blau-Weiß Delmenhorst haben den Gewinn der Meisterschaft in der Tennis-Nordliga 2 knapp verpasst. Mit 4:5 ging das Spitzenspiel gegen den TV Uetersen auf eigener Sportanlage an der Lerchenstraße verloren. Die Ueterser konnten so den Titelgewinn feiern und haben jetzt die Chance, zur kommenden Saison in die Regionalliga aufzusteigen.

Im Vorjahr hatten die Delmenhorster noch mit 7:2 über diesen Gegner triumphiert. Doch dieses Mal trafen sie auf eine Mannschaft, die sich stark verbessert hat. Auf ähnlichem Niveau agierend lieferten sich die Blau-Weißen mit dem TVU teils hochklassige Duelle, sodass diese Auseinandersetzung zu einem sportlichen Leckerbissen für die zahlreichen Zuschauer wurde.

Insbesondere das Spitzeneinzel zwischen zwei Akteuren, die in dieser Saison noch unbesiegt waren, entwickelte sich zum absoluten Höhepunkt. Alles was den weißen Sport so attraktiv macht, präsentierten Julian Thomas und sein Kontrahent – der gebürtige Malteser Tony Aquilina – in ihrer Partie auf roter Asche. Lokalmatador Thomas bewies Nervenstärke und rang seinen Gegner in zwei umkämpften Sätzen knapp mit 7:5, 7:6 (10:8) nieder. Es war zu diesem Zeitpunkt ein wichtiger Erfolg für die Gastgeber, weil sie so verhinderten, dass der Gegner bereits nach den Einzeln den Gesamtsieg sicherstellen konnte.

Zuvor hatte lediglich Horst Walde einen Punkt für die Delmestädter geholt. Er präsentierte sich nach langen Verletzungsproblemen wieder in guter Verfassung und schaffte es auf diese Weise, souverän mit 6:3, 6:2 über Kay Westphal zu triumphieren. Damit beendete er eine Niederlagenserie seiner Mannschaftskameraden, durch die die Platzherren früh unter Druck gerieten.

In den Auftaktspielen mussten sich Uwe Doose (4:6, 4:6 gegen Normann Goßmann) sowie Claus-Dieter Dreyer mit dem gleichen Resultat gegen Thomas Rehfeldt geschlagen geben. Rainer Gottwald zog beim 4:6, 2:6 gegen Willi Schubsda den Kürzeren, Wolfgang Driever hatte beim 1:6, 2:6 gegen Sönke Seiler keine reelle Siegchance. Die Möglichkeit, durch erfolgreiche Doppel einen knappen Gesamtsieg einzufahren, war somit noch gegeben.

Die Realität sah allerdings schnell anders aus. Die blau-weiße Kombination Walde/Driever war beim 2:6, 1:6 gegen Goßmann/Seiler völlig chancenlos, weshalb die beiden anderen Matches nur noch statistischen Wert besaßen. Thomas/Doose setzten sich mit 4:6, 6:0, 10:6 gegen Aquilina/Westphal durch, während Dreyer/Gottwald mit 6:4, 6:4 über Rehfeldt/Geertz erfolgreich waren.

Dennoch war man im Lager der Delmenhorster mit dem Verlauf der Saison und Rang drei in der Abschlusstabelle durchaus zufrieden. „Mehr war für uns diesmal nicht drin. Mein Dank gilt aber nicht nur meinen Mannschaftskameraden für ihre tolles Engagement, sondern auch der hiesigen Feuerwehr, die es mit ihrem spontanen Einsatz überhaupt erst möglich gemacht hatte, nachdem unsere Wasseranlage ausgefallen war, dass dieses Match auf bespielbaren Plätzen stattfinden konnte“, sagte TC-Mannschaftsführer Dreyer.