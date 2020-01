Faizullah Alizay erreichte vergangenes Jahr das Finale und gehört auch dieses Mal zu den Favoriten bei der 8er-Ball-Stadtmeisterschaft im Delmenhorster Hardballcafé. (INGO MÖLLERS)

Das neue Jahr hat begonnen und traditionell steht am zweiten Sonntag mit der Delmenhorster Stadtmeisterschaft im 8er-Ball ein Billard-Höhepunkt im Sportkalender an. Der Billardlandesverband Niedersachsen (BLVN) beziehungsweise die Deutsche Billard-Union (DBU) sorgen dabei jedoch für Verdruss bei Organisator Sascha Gellner. „In den letzten Jahren waren die Turniere zu diesem Zeitpunkt schon ausverkauft, diesmal dank des BLVN (oder der DBU) nicht. Eventuell erinnert man sich an die Schlagzeilen im Sommer 2019, wo ein großes Turnier in der Bremer Waterfront von den Verbänden aufs Korn genommen wurde“, teilt Gellner mit. Es geht darum, dass Teilnehmern mit BLVN-Zugehörigkeit für das Mitspielen damals in Bremen sowie kommenden Sonntag im Delmenhorster Hardballcafé eine Geld- sowie eine Spielsperre droht.

Das liegt, erklärt Gellner, daran, dass es an mehreren niedersächsischen Vereins-Standorten eine Bezirksmeisterschaft im 8er-Ball geben wird. „Eigentlich sind diese Events für die Spieler freiwillig. Man sagt im BLVN aber, wer an einem anderen 8er-Turnier teilnimmt, also Zeit und Lust auf 8er-Billard hat, der muss an den offiziellen Meisterschaften des Verbandes teilnehmen. Der Austräger der Bezirksmeisterschaft in Oldenburg hat unseretwegen sogar deren Termin verschoben, um bei uns antreten zu können“, erklärt Gellner weiter. In Oldenburg wird am 26. Januar gespielt. Wer also in Delmenhorst antritt, später in Oldenburg jedoch nicht, könnte bestraft werden.

Für das Turnier im Hardballcafé haben bislang 43 Spieler gemeldet. Das Turnier beginnt am Sonntag, 12. Januar, um 11 Uhr (Einlass ab 10 Uhr). Für den Kampf um die traditionsreiche Trophäe können sich auch Hobbyspieler anmelden. Ziel der Veranstalter, neben Geller sind das Sven Blank und Stephan von Salzen, ist es, ein 64er-Feld vollzubekommen. Die Startgebühr liegt bei 15 Euro. Das Ende der Vorrunde erwarten die Veranstalter gegen 21 Uhr, das Finale dürfte gegen 1 Uhr beginnen.

Zunächst treten die Teilnehmer in acht Achter-Gruppen im Jeder-gegen-jeden-Modus gegeneinander an. Die jeweils beiden besten Spieler kommen eine Runde weiter und treffen dann im K.o.-System im Achtelfinale aufeinander.

Das komplette Startgeld wird unter den Top acht verteilt. Abgezogen werden pro Starter lediglich fünf Euro, die dem Verein „Stars for Kids“ zugute kommen. „Auch deshalb wäre jeder ‚verschenkte‘ Start-Platz wegen der Streitereien mit den Verbänden schade für den gemeinnützigen Zweck“, meint Gellner.