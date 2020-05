Es brauchte die Hartnäckigkeit der Delmenhorster Fußballvereine, doch nach mehrjährigen politischen Auseinandersetzungen und mehrmaliger Diskussion im Stadtrat hat dieser nun einen Beschluss mit wohl historischer Tragweite gefasst: Ein Allwetterplatz wird auf dem Baugrundstück in Stickgras errichtet. Einzig die Fraktion der Freien Wähler und die Gruppe Grüne & Partner sprachen sich weiterhin gegen den Kunstrasen aus, da aus ihrer Sicht eine Problematik mit Mikroplastik nicht auszuräumen sei, wie Uwe Dähne (Grüne & Partner) während der Sitzung sagte. Dähne hatte zuvor auch die getrennte Abstimmung über die insgesamt drei Punkte, die zu beschließen waren, beantragt. Denn neben dem Allwetterplatz ging es außerdem um die Sanierung des Stadions und den Neubau einer Sporthalle auf dem Stadiongelände in Düsternort.

Bastian Ernst (CDU) betonte die Wichtigkeit des Sports für das gesellschaftliche Leben in Delmenhorst und wies seine Ratskollegen auf die Schwächen der gegenwärtigen Stadionhalle hin, in der die Sitzung abgehalten wurde: „Viele von Ihnen kennen diese Halle schon lang, einige vielleicht noch aus ihrer eigenen Schulzeit, und Sie können ja gerade selbst sehen, in welchem Zustand die Stadionhalle ist. Wir brauchen wirklich bald einen Neubau der Halle.“ Bereits während der Sitzung des Sportausschusses am 5. Mai hatte sich abgezeichnet, dass es zum Bau einer neuen Halle kommen wird. Die Ideen bezüglich einer Mehrzweckhalle auf den Graftwiesen sind damit vom Tisch. Prüfungen der Stadtverwaltung hatten zuvor ergeben, dass der Flächenbedarf hierfür so groß sei, dass entweder in den Wasserzug der Graftanlagen eingegriffen oder der Kramermarkt geopfert werden müsste.

Ebenso hatte sich der Sportausschuss mit der Standortfrage für den Kunstrasenplatz beschäftigt. Zur Wahl standen die bereits existierenden Sportplätze des TuS Hasbergen am Tell und die Plätze des Delmenhorster BV an der Schanzenstraße. Hier hätte jeweils ein bereits existierender Rasenplatz geopfert werden müssen, was sich einerseits nachteilig auf die Gesamtzahl der Sportplätze ausgewirkt und andererseits die jeweiligen Vereine bevorteilt hätte. Die Lösung ist nun ein bislang noch unbebautes Grundstück an der Stickgraser Allee. Die Stadt ist Eigentümerin der Fläche und im Bebauungsplan ist diese auch bereits als Sportfläche ausgewiesen, was für eine schnelle Realisierung des Bauvorhabens sicherlich von Vorteil sein dürfte. Die Kostenfrage, die im vergangenen Jahr noch die Debatte dominiert hatte, schien unterdessen zweitrangig geworden zu sein. Zwar verwies Uwe Dähne noch einmal auf mögliche Kostensteigerungen, durch welche die kalkulierten eine Million Euro in seinen Augen wohl weit übertroffen würden, was angesichts des gesamten Sanierungsstaus bei den Delmenhorster Sportanlagen von gut 20 Millionen Euro unsinnig sei, doch seine Mahnung verhallte in der Halle.

Verwaltung ist gefordert

Auch in Sachen Stadion herrscht nun Klarheit. Die Verwaltung soll prüfen, wie man die Altsubstanz optimieren kann, und dafür die entsprechenden Planungsschritte in die Wege leiten. Für Murat Kalmis (FDP/UAD) ist das beschlossene sportliche Trio „genau das, was wir wollten“. Es gelte jetzt nur noch herauszufinden, wie eine neue Halle unter Beibehaltung des Schlackeplatzes und ohne jahrelang auf eine Sporthalle am Stadion verzichten zu müssen, errichtet werden kann. Antje Beilemann (fraktionslos) sprach von einer „guten Lösung“, die nun gefunden worden sei.