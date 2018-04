Abdin-Torwart Jens Dekarski sah die Rote Karte, da er den Ball außerhalb des Strafraums mit der Hand spielte. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Der SV Tur Abdin Delmenhorst hat seine weiße Heimweste eingebüßt: Mit 1:4 (0:1) unterlagen die Bezirksliga-Fußballer dem designierten Meister SV Brake. Damit blieb Abdin im Stadion an der Düsternortstraße nach sieben Siegen und drei Unentschieden zum ersten Mal in dieser Saison punktlos. Dabei verschliefen die Mannen von Trainer Christian Kaya die komplette erste Halbzeit, nur um dann nach Wiederanpfiff zu dominieren. Und das zu zehnt. Aber der Reihe nach.

Der Tabellenführer SV Brake übernahm von Beginn an die Kontrolle: Bereits nach drei Minute köpfte Innenverteidiger Dennis Pleus eine Ecke von Mirko-Alexander Jankowski nur knapp am langen Eck vorbei. Es war eines von unzähligen Kopfballduellen im ersten Durchgang, die nahezu alle an die Braker gingen. Abdin operierte im Spielaufbau dennoch mit langen Bällen und war entsprechend chancenlos, da die Gäste auch im Zweikampfverhalten um die zweiten Bälle wacher und aggressiver waren. "Wir haben uns in der ersten Hälfte nicht auf unsere Stärken besonnen, die im Kurzpassspiel liegen. Anstatt den Ball auf dem Boden zu halten, haben wir hoch gespielt", fasste Kaya den ersten Durchgang zusammen.

Dominante Braker

Brake hingegen ließ den Ball gut laufen, immer wieder tauchten die Sturmspitzen Christopher Nickel und Andre Jädtke gefährlich im und am Strafraum auf. Einen Schuss von Jädtke aus spitzem Winkel konnte Jens Dekarski im Abdin-Tor entschärfen (7.), in Minute zwölf traf Nickel einen Ball frei vor Dekarski nicht. Nach 15 Minuten münzte Brake seine deutliche Überlegenheit dann jedoch in eine Führung um: Nico Westphal umkurvte im Mittelfeld gleich mehrere Delmenhorster, die überhaupt nicht in den Zweikampf kamen und spielte dann einen starken Schnittstellen-Pass auf Jädtke, der im Eins-gegen-eins souverän zum 1:0 einschob.

Brake behielt die Spielkontrolle, der letzte Pass fehlte jedoch oft. Bis zur 33. Minute. Nickel schickte Jädtke steil, der vor dem herausgeeilten Torhüter Dekarski an den Ball kam und an dessen Grätsche vorbei legte. Dekarski bekam das Leder an den Arm, auf den er sich bei der Grätsche aufgestützt hatte. Schiedsrichter Pascal Gebken zückte die Rote Karte, die Abdiner beschwerten sich. Absicht lag bei Dekarski wohl nicht vor, aber die Körperfläche vergrößerte er zweifelsohne, womit er das 2:0, zumindest aber eine klare Torchance verhinderte. Die schwammige Handregel lässt hier beide Möglichkeiten zu: Weiterspielen oder Platzverweis. "Für mich ist die Rote Karte Schwachsinn, da er nicht aktiv mit der Hand zum Ball geht", sagte Kaya. Er fügte jedoch direkt hinzu, dass die Niederlage sicherlich nicht an dieser Szene oder am Schiedsrichter überhaupt lag. Kurz vor dem Pausenpfiff scheiterte Nickel noch am Innenpfosten und Jankowski im Nachschuss am eingewechselten Ehsan Ehsani Tabar im Abdin-Tor.

Aus der Kabine kam Abdin wie verwandelt: Die Kaya-Mannen spielten flach und schnell, eroberten Bälle im Zweikampf, gingen aggressiv zu Werke. Brake fand überhaupt keine Antwort, produzierte in Überzahl 20 Minuten keinen Torschuss. Abdin dominierte und belohnte sich in Minute 55: Danyel Renken, der sehr umtriebig war und seinen Gegenspieler beschäftigte, tauchte frei vor Patrick Lahrmann im Gästetor auf, scheiterte jedoch am Braker, bevor er mit ihm zusammenstieß. Den Nachschuss setzte Michael Sen über den liegenden Lahrmann zum verdienten 1:1 in die Maschen.

Abdin blieb bissig, ging nach vorne – und wurde kalt erwischt. Im Anschluss an eine Ecke zog Jankowski mit links aus dem Halbfeld den Ball aufs Tor, Arkadius Wojcik lief ein und kam mit dem Kopf vor Ehsani Tabar an den Ball – 2:1 Brake (67.). "Wir waren in der zweiten Hälfte für jeden ersichtlich die klar bessere Mannschaft. Das 2:1 war völlig unnötig, weil es bei uns ein Missverständnis gab. Das hat uns den Stecker gezogen, gerade in Unterzahl. Und Brake ist dann halt auch eine gute Mannschaft und gewinnt dann verdient", sagte Kaya. Zweimal beendete Brake noch erfolgreich Angriffe: In Minute 76 schob Nickel aus 16 Metern den Ball ins lange Eck und in Minute 88 war Westphal schneller als Gegenspieler Christian Stark und köpfte eine Nickel-Flanke in die Maschen.