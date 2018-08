Karlis Plendiskis (rechts) lief in der Innenverteidigung auf. Er erzielte das 3:1 für den SV Atlas Delmenhorst. (Michael Winter)

Lohne. "Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen", sangen die Fans des SV Atlas Delmenhorst. Wem diese zugegeben etwas spöttisch klingende Verabschiedung galt? Den Spielern des TuS BW Lohne, die gerade den entscheidenden Gegentreffer kassiert hatten: Drei Minuten vor Schluss traf SVA-Neuzugang Karlis Plendiskis zum 3:1 (0:1)-Endstand und beförderte den Oberligisten damit ins Viertelfinale des "neuen" Fußball-Niedersachsenpokals. Den ersten Schritt in Richtung DFB-Pokal-Teilnahme haben die Blau-Gelben also gemacht, wenngleich diese noch kein Thema ist, wie Stefan Bruns erzählte. "Wir denken von Spiel zu Spiel", betonte Bruns, der mit zwei Treffern gut und gerne als Matchwinner bezeichnet werden darf.

Bei den Fans, Spielern und Verantwortlichen des SV Atlas war die Erleichterung nach Abpfiff doch deutlich spürbar – ausgelassen stimmten sie gemeinsam zur "Humba" an. Schließlich hatte sich der Gastgeber als der erwartet unangenehme Gegner herausgestellt. Lohne verlangte den Blau-Gelben viel ab und hätte Atlas durchaus aus dem Pokal kegeln können. Mit einer solchen Leistung ist es nicht auszuschließen, dass es in der übernächsten Saison tatsächlich zu einem Wiedersehen der beiden Teams kommt – dann allerdings in der Oberliga Niedersachsen. "Ein aufregendes Pokalspiel mit dem besseren Ende für uns", bilanzierte Atlas-Coach Jürgen Hahn nach Abpfiff, "vielleicht etwas glücklich. Lohne war ein Gegner auf Augenhöhe."

Hahn ließ vier Neuzugänge auflaufen: Karlis Plendiskis in der Innenverteidigung, Dennis Mooy als Linksverteidiger, Leon Lingerski als Sechser und Tom Schmidt als Achter. Marlo Siech, der sich unter der Woche mit einer Leistenzerrung rumschlug, wurde noch rechtzeitig fit und stand neben Plendiskis in der Abwehr. Kapitän Nick Köster komplettierte die Viererkette, die vor Torhüter Florian Urbainski aufräumen sollte. In der Offensive bekleideten Patrick Degen und Steven Müller-Rautenberg die Außenbahnen. Musa Karli sollte das Spiel als Zehner ankurbeln und bestenfalls Stürmer Marco Prießner in Szene setzen. Diese Formation hinterließ zu Beginn der Partie einen guten Eindruck und hätte früh in Führung gehen können, wahrscheinlich sogar müssen. Mooy blockte einen Freistoß des TuS ab. Nachdem Prießner den Ball festgemacht und wieder auf Mooy weitergeleitet hatte, stürmte der Neuzugang auf das Tor der Gastgeber zu. Er zögerte jedoch vor dem Gehäuse, sodass Torhüter Kai Winkler den Versuch parierte (6.). Wenig später glänzte Winkler erneut, als er einen Prießner-Schuss entschärfte. Der Atlas-Stürmer wurde zuvor schön von Leon Lingerski bedient. Hahn: "Wir hätten in Führung gehen müssen."

Im Anschluss verflachte die Partie. Atlas hatte weiterhin mehr Ballbesitz. Allerdings überließen die Gastgeber den Blau-Gelben das Spielgerät auch bereitwillig. Sie verteidigten mit zwei Viererketten. Erst knappe zehn Meter vor der Mittellinie begannen zwei TuS-Spieler, den Spielaufbau von Atlas zu stören. Die Gäste taten sich nach den ersten Chancen schwerer, Lücken in die Lohne-Verteidigung zu reißen. Immer häufiger musste sie den Ball zurück in die eigene Hälfte passen, weil sich keine Anspielstationen auftaten. Sicherlich verteidigte Lohne clever, doch bei den Blau-Gelben fehlte es in einigen Aktionen auch an Tempo. Selbst ließen die Gäste jedoch auch kaum etwas zu. Das Mittelfeld und die Verteidigung erledigten ihre Jobs souverän, wenngleich die Lohner Außen um den ehemaligen SVA-Akteur Lars Scholz immer mal wieder für einen Hauch von Gefahr sorgten.

Kaum überraschend also, dass das erste Tor des Tages nach einer Standardsituation fiel: Scholz brachte eine Ecke vor das Atlas-Gehäuse, Florian Hoff rauschte aus dem Rückraum an und versenkte die Kugel mit viel Wucht im Gehäuse von Florian Urbainski (29.). Angedeutet hatte sich dieser Treffer nicht unbedingt, allerdings war er nicht gänzlich unverdient, wenn man die ganze erste Halbzeit betrachtet. Denn Lohne traute sich in der Folge mehr zu, presste eher an und schaltete schneller um. Vor allem Scholz stellte Atlas mit seiner Schnelligkeit vor Probleme – er provozierte zudem das eine oder andere Foul. Überhaupt wurde die Partie mit fortschreitender Spieldauer intensiver, unfair geführt wurde sie allerdings nicht.

Lohnender Wechsel

Noch vor dem Pausenpfiff war Hahn zum Wechseln gezwungen, welche Bedeutung die Hereinnahme von Stefan Bruns für den Verlauf der Partie haben wird, ahnte Hahn zu diesem Zeitpunkt vermutlich nicht (36.). "Patrick Degen hatte einen Schlag in den Nacken bekommen und ich wollte nicht positionsgetreu tauschen. Karli konnte so auf die Halbposition rücken, auf der Zehn hatte Lohne ihn doch ganz gut im Griff", sagte Hahn. Keine zehn Minuten nach Wiederanpfiff rückte Bruns zum ersten Mal an diesem Tag ins Rampenlicht: Bei einer Ecke tummelte sich ein Gros der Atlas-Spieler im Fünfmeterraum des TuS und irritierte so den Torhüter. Schlussendlich landete das Leder vor den Füßen von Bruns – der 1:1-Ausgleich (52.). Den Treffer habe sich Atlas vollkommen verdient, weil "wir eine gute Moral und Einstellung gezeigt haben", meinte Hahn.

Wer weiß allerdings, was ein erneuter Gegentreffer mit den Blau-Gelben angerichtet hätte. Der 65. Minute darf also eine spielentscheidende Rolle zugerechnet werden: Lohne hebelte die Atlas-Abwehr mit einem langen Pass in die Schnittstelle aus. Urbainski stürmte aus seinem Tor und brachte Tim Wernke dabei zu Fall. TuS-Akteur Malte Beermann vergab vom Punkt aus jedoch kläglich: Er drosch das Leder deutlich über den Atlas-Kasten. "Da hatten wir Glück, unser Torwart ist zu spät rausgekommen", meinte Hahn. Apropos Torwart: Urbainski wird als Nummer eins in die Saison starten.

Atlas tauchte noch das ein ums andere Mal gefährlich vor dem TuS-Tor auf, doch die Uhr tickte unaufhörlich, sodass vieles auf ein Elfmeterschießen hindeutete. Doch Bruns und die Standardstärke der Blau-Gelben verhinderte dies: Wieder umstellte Atlas den gegnerischen Torhüter bei einer Ecke im Fünfmeterraum. Köster brachte den Ball auf den zweiten Pfosten, erneut stand Bruns richtig, diesmal nickte er mit dem Kopf ein (86.). "Ich kann das gar nicht beschreiben. Ich konnte die Vorbereitung nicht richtig mitmachen. Ich bin einfach nur glücklich", freute sich Bruns. Drei Minuten später machte Atlas den Deckel drauf, als Schmidt mit einem starken Sprint den Ball eroberte und auf Prießner weiterleitete. Bevor dieser abschließen konnte, fällte der TuS-Torhüter ihn. Plendiskis verwandelte vom Punkt sicher (89.).