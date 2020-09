Die HSG Delmenhorst um Jörn Janßen trifft auch beim diesjährigen Engelbart-Cup unter anderem auf die TSG Hatten-Sandkrug. (INGO MÖLLERS)

In zweieinhalb Wochen wird es ernst. Am Wochenende des 2. bis 4. Oktober beginnt die neue Saison in der Handball-Oberliga Nordsee. Bis dahin haben die Mannschaften noch Zeit, ihrem Spiel den Feinschliff zu verpassen und ihre Form zu überprüfen. Eine Gelegenheit hierfür bietet sich an diesem Freitag und Sonnabend in Delmenhorst. In der Wehrhahnhalle geht der diesjährige Engelbart-Cup über die Bühne. Neben der gastgebenden HSG Delmenhorst sind die Klassenkonkurrenten HC Bremen, TSG Hatten-Sandkrug und Elsflether TB mit von der Partie. Das Teilnehmerfeld komplettieren die HSG Nienburg aus der Oberliga Niedersachsen und der TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck aus der Oberliga Westfalen.

Das offizielle Turnier wird vom Verband begleitet. Alle Mannschaften sind an beiden Tagen aktiv. Los geht es am Freitag um 18 Uhr mit dem Duell zwischen Delmenhorst und Elsfleth, das Finale zwischen den beiden Bestplatzierten steigt am Sonnabend ab 17.40 Uhr. „Der Spielplan ist in diesem Jahr so gestaltet, dass die Vereine in den ersten vier Spielrunden zwei Spiele hintereinander haben, sodass sie sich nicht länger in der Halle aufhalten müssen als nötig“, teilt der HSG-Vorsitzende Jürgen Janßen mit. In der letzten Runde würden sowieso einige Mannschaften ausscheiden, die dann nach Hause fahren. Jedes Spiel dauert einmal 30 Minuten. Neben dem sportlichen gibt es auch einen finanziellen Anreiz. Der Sieger des Engelbart-Cups bekommt 200 Euro, der Zweitplatzierte 125 Euro. Für den Dritten gibt es 75 und für den Vierten 50 Euro.

Titelverteidiger nicht dabei

Nicht mit dabei ist in diesem Jahr aufgrund der unterschiedlichen Vorbereitungszeiten der Titelverteidiger Nørre Djurs HK aus Dänemark. „Sie baten uns aber, dass sie für 2021 wieder eine Einladung erhalten“, sagt Jürgen Janßen. So wirken dieses Mal ausschließlich Oberligisten mit. „Im Vorfeld möchten wir uns bei dem Autohaus Toyota Engelbart und hier vor allem bei Manfred Engelbart bedanken, der als Sponsor dieses Turnier finanziert. Denn ohne solch einen Sponsor ist so ein Turnier in Delmenhorst nicht durchführbar, da es eben höherklassige Mannschaften sind, die hier an den Start gehen“, betont Janßen.

Da die Stadionhalle derzeit renoviert wird, findet die Veranstaltung in der Wehrhahnhalle statt. „Das bedeutet leider auch, dass wir sehr eingeschränkt sind bei der Zuschauerzahl“, sagt Janßen. Das Publikum bleibt daher gemäß der Niedersächsischen Corona-Verordnung und dem Hygienekonzept auf etwa 50 Leute beschränkt.

Mit dem Corona-Fall beim TV Cloppenburg, gegen den die HSG Delmenhorst am vergangenen Sonnabend beim Oldenburg-Cup gespielt hatte, gab es einen Schreckmoment für die Delmestädter (wir berichteten). Die Cloppenburger hatten ihre Teilnahme am für Sonntag geplanten Platzierungsspiel abgesagt, da einer ihrer Akteure in der vergangenen Woche in der Schule Kontakt zu einem Corona-Infizierten hatte. „Diese Nachricht hat unseren Spieler erst am Sonntagmorgen erreicht“, teilte der TVC mit. Der betroffene Akteur stand am Sonnabend im Kader, kam jedoch nicht zum Einsatz. Nach dem Turnier wurde er positiv getestet.

Die Delmenhorster gingen in der Folge lieber auf Nummer sicher, ließen das Training am Montag ausfallen und warteten die Rückmeldung des Gesundheitsamtes ab. Dieses gab am Montagnachmittag Entwarnung, sodass der Engelbart-Cup ganz normal ausgetragen werden kann. HSG-Trainer Jörg Rademacher freut sich bereits auf das Turnier. „Das sind gute Mannschaften, die mit dabei sind. Das wird sicherlich noch mal eine richtige Standortbestimmung werden“, blickt er voraus. Zwei Wochen vor dem Punktspielstart sei es wichtig, solche Spiele zu haben, um in den Rhythmus zu kommen.