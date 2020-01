Ken Nguyen aus Delmenhorst stellte sich der Herausforderung und landete bei der Stadtmeisterschaft auf Platz 45. (Tammo Ernst)

Delmenhorst. Die Entwicklung war ebenso unerwartet wie erfreulich. Als sich im Vorfeld der jüngsten Delmenhorster Stadtmeisterschaft im 8-Ball der Billard-Landesverband Niedersachsen (BLNV) per E-Mail bei den Organisatoren meldete, hatte das ausgesprochen positive Folgen. Drei Tage vor dem Turnier bat der Präsident des BLNV um ein Gespräch. Nachdem die Veranstalter um Sascha Gellner zurückgerufen hatten, wurde gar ein persönliches Treffen im Hardball-Café vereinbart – noch am selben Abend. „Wenn Menschen vernünftig miteinander sprechen, zeigen sich dann doch oft Lücken in den aufgeschnappten Infos“, sagte Gellner.

Das Ergebnis des Treffens war dann, dass ab sofort alle Großturniere, die das Organisationsteam im Hardball-Café ausrichtet und die für BLNV-Spieler ansprechend sind, eine offizielle Genehmigungs-Nummer erhalten. Damit wird allen Aktiven ein ungestraftes Teilnehmen ermöglicht. Das galt bereits für die Stadtmeisterschaft, die ja drei Tage nach dem Treffen auf dem Programm stand. Diese Neuigkeit landete im Internet. Infolgedessen dauerte es nicht mehr lange, bis alle 64 Startplätze vergeben waren.

Die Organisatoren Sascha Gellner, Sven Blank und Stephan von Salzen freuten sich über ein nach eigener Aussage sehr stark besetztes Teilnehmerfeld. In manchen Gruppen sei es sogar dermaßen ausgeglichen besetzt gewesen, dass auch arrivierte Akteure manchmal nicht allzu weit kamen. So schaffte es etwa der Bundesliga-Spieler Meric Reshad trotz sechs Siegen aus sieben Partien nicht in die 16er-K.o.-Runde. Aufgrund des direkten Vergleichs mit dem Delmenhorster Frank Poerschke, in der Vergangenheit mehrfacher Gewinner der Stadtmeisterschaft, landete Reshad auf dem dritten Platz in der Gruppe. Für Poerschke war kurze Zeit später allerdings auch Schluss. Er verlor sein Achtelfinale gegen Dennis Bolten knapp mit 3:4. Dennoch reihte er sich als bester Delmenhorster auf Platz neun ein.

Gellner und Co. hatten gehofft, dass die Vorrunde gegen 21 Uhr beendet sein würde – und so kam es auch. Das Finale, dazu später mehr, dauerte gerade mal rund eine halbe Stunde. Dennoch war das Turnier erst um 2 Uhr in der Nacht zu Ende. Der Grund hierfür war ein taktisch geprägtes Spiel mit unzähligen Safe-Duellen im Halbfinale zwischen dem Sieger der Jahre 2017 und 2018, Duy Hai Dinh, und Carsten Becker. Erst nach fast zwei Stunden hatte sich Dinh mit 5:3 durchgesetzt. In der anderen Partie der Vorschlussrunde bezwang der Zweitplatzierte des Vorjahres, Faizullah Alizay, seinen Kontrahenten Christian Benroth ebenfalls mit 5:3. Dass er nach seinem Erfolg derart lange auf seinen Finalgegner warten musste, machte sich bemerkbar. Die Konzentration war nicht mehr so da, wie es erforderlich gewesen wäre, sodass sich Duy Hai Dinh im Eiltempo mit 5:1 behauptete.

Der jüngste Teilnehmer bewies derweil Mut. Der 14-jährige Keno Stemmler konnte zwar keinen Sieg für sich verbuchen, durfte sich jedoch zumindest den 63. Rang teilen. „Ich werde es aber weiter versuchen“, versprach er, als sein Vater ihn nach neun Stunden Gegenwehr mit nach Hause nahm. Als beste Frau schaffte es die ehemalige deutsche Meisterin Birgit Heidorn auf den 21. Platz. „Da sind diverse spielerfahrene Männer hinter ihr geblieben. Respekt“, meinte Gellner.

Weitere Informationen

Viertelfinale

Carsten Becker - Vinz Seep 5:2

Dennis Bolten - Duy Hai Dinh 2:5

Christian Benroth - Heiko Harries 5:1

Faizullah Alizay - Nils Johanning 5:4

Halbfinale

Carsten Becker - Duy Hai Dinh 3:5

Christian Benroth - Faizullah Alizay 3:5

Finale

Duy Hai Dinh - Faizullah Alizay 5:1