Ofenerdiek. Dank einer starken ersten Halbzeit hat der SV Tur Abdin Delmenhorst einen Auswärtssieg gegen den SV Ofenerdiek eingefahren. Drei Treffer gelangen den Aramäern vor der Pause, sodass der Grundstein zum Erfolg in der Fußball-Bezirksliga frühzeitig gelegt war. „In der ersten Halbzeit haben wir ein gutes Spiel geboten, sowohl nach vorne als auch in der Rückwärtsbewegung. Das war so, wie ich mir das vorstelle“, lobte Coach Andree Höttges seine Mannschaft.

Für den ersten Treffer des Tages zeichnete Simon Matta verantwortlich, der einen Angriff über die Stationen Can Blümel und Aho Hanno erfolgreich abschloss (27.). Auch am 2:0 war Hanno maßgeblich beteiligt. Seine halbhohe Hereingabe von der linken Seite verwertete Justin Lentz per Volleyschuss ins linke untere Eck (35.). Nur fünf Minuten später schnürte Matta seinen Doppelpack. Ein SVO-Akteur bekam den Ball nicht richtig unter Kontrolle, was Matta nutzte, indem er ihm das Spielgerät wegspitzelte und anschließend Ofenerdieks Schlussmann Gunnar Wellhausen überwand. „Wir hatten noch zwei, drei ganz gute Angriffe. Bis zur Halbzeit ging das auch vom Ergebnis her in Ordnung“, meinte Höttges.

Nach dem Seitenwechsel sorgte die Auswechslung des bereits verwarnten Thomas Karli, für den Lukas Mutlu kam, für einen kleinen Bruch im Spiel der Delmenhorster. Laut Höttges kam „ein bisschen Unordnung“ rein, „wir haben nicht mehr das gespielt, was vor dem Wechsel stattfand.“ Zudem habe der eine oder andere manchmal zu viel gewollt. „In ein, zwei Situationen waren wir inkonsequent mit dem letzten Pass“, schilderte Höttges. Mehr als das 1:3 von Jannis Baarts (56.) mussten die Abdiner jedoch nicht hinnehmen.

Alles in allem zeigte sich Höttges mit der Leistung seines Teams zufrieden. „Das 3:1 ist eigentlich noch zu wenig. Wir haben es versäumt, noch ein, zwei Tore mehr zu machen.“