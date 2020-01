Bremen/Osnabrück/Hannover. Diverse Aktive des LC 93 Delmenhorst haben das Jahr 2019 noch einmal sportlich abgeschlossen. Die meisten Läufer, nämlich gleich sieben, zog es zum Silvesterlauf nach Bremen. Neuzugang Philipp Pospich bestätigte seine starke Form der vorherigen Wochen und erreichte über zehn Kilometer mit seiner Zeit von 37:29 Minuten den zweiten Platz in der Altersklasse M35. Im Gesamtfeld landete er damit unter 438 männlichen Teilnehmern auf einem starken zehnten Rang.

Jens Weischenberg gewann sogar seine Altersklasse M40. In 39:09 Minuten schaffte er es in der Gesamtwertung auf den 17. Platz. Dirk Bramlage blieb mit seiner Zeit von 45:33 Minuten und Rang 84 noch unter den Top 100. In seiner Altersklasse reichte das für einen respektablen zehnten Rang. Als einzige weibliche Teilnehmerin des LC 93 ging Diana Nüßler über die Zehn-Kilometer-Strecke an den Start. Mit 1:04:06 Stunden und Platz 25 in der Altersklasse W40 gelang ihr ein gutes Ergebnis.

Über die fünf Kilometer starteten Nadine und Jörg Weischenberg. Mit ihrer Zeit von 30:29 Minuten reihte sich Nadine Weischenberg in der Altersklasse W40 auf Platz 16 und insgesamt auf Rang 65 unter 248 Teilnehmerinnen ein. Jörg Weischenberg kam nach 30:30 Minuten nahezu zeitgleich ins Ziel und erreichte ebenfalls Platz 16 bei den M45-Herren. Im Gesamtfeld lief er damit auf Platz 116 ein. Das jüngste LC-93-Mitglied, Emily Weischenberg, tat es ihrem Vater Jens gleich und gewann die Altersklasse WU14 beim Kids-Run über einen Kilometer. In 4:18 Minuten landete sie zudem auf Platz neun unter 34 Mädchen.

Pascal Wedeken auf Platz zwei

Bei der 40. Auflage des OTB-Silvesterlaufs in Osnabrück präsentierte sich Pascal Wedeken in starker Verfassung. Mit seiner Zeit von 17:50 Minuten errang Wedeken im Lauf über 5,6 Kilometer Rang zwei unter 932 Startern. Vereinskamerad Joel Einemann nahm derweil die Zehn-Kilometer-Strecke in Angriff. Mit seiner Zeit von 40:35 Minuten erzielte er Platz 23 in der männlichen Hauptklasse und Gesamtplatz 72 unter 1911 Aktiven. Philipp Lauenstein, der sich im neuen Jahr dem LC 93 angeschlossen hat, zeigte bei seinem letzten Lauf für den Osnabrücker Turnerbund mit 33:55 Minuten über zehn Kilometer noch einmal eine starke Leistung. Damit erreichte er Rang fünf der männlichen Hauptklasse und Platz sechs im Gesamtfeld.

Janina Meyer verbrachte den Tag hingegen in ihrer Wahlheimat Hannover und nahm am Silvesterlauf rund um den Maschsee teil. Über 5,8 Kilometer erreichte sie eine Zeit von 25:14 Minuten, womit sie Platz sieben in der weiblichen Hauptklasse belegte. Unter 687 Teilnehmerinnen landete Meyer damit auf einem guten 13. Platz.