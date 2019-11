Ole Schöneboom (rotes Trikot) trug sich beim Kantersieg in Heidmühle einmal in die Torschützenliste des FC Hude ein. (INGO MÖLLERS)

Der FC Hude hat nach der 1:2-Niederlage beim SV Ofenerdiek eine starke Reaktion gezeigt und sich gegen den Heidmühler FC auswärts deutlich mit 5:0 (1:0) durchgesetzt. Im engen Klassement der Fußball-Bezirksliga hat die Mannschaft von Trainer Lars Möhlenbrock damit aufgrund des besseren Torverhältnisses den HFC überholt. Dennoch liegt das Feld weiterhin enorm eng beieinander. Hude belegt mit 16 Zählern den elften Platz und hat drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone – aber auch nur drei Rückstand auf Rang sechs.

Fast alles richtig gemacht

„Das war auf jeden Fall wichtig, gerade nach dem Spiel gegen Ofenerdiek. Es geht vom Kopf her in die richtige Richtung“, meinte Möhlenbrock, der sich vom Auftritt seines Teams sehr angetan zeigte. Es habe fast alles richtig gemacht. „Da kann man nicht viel meckern“, freute sich der FCH-Coach unter anderem über die Zweikampf- und Laufbereitschaft seiner Mannen. Die starke Leistung schlug sich dann auch in Toren nieder. Sirus Timouri setzte sich über rechts durch und spielte einen Pass in die Schnittstelle auf Marko Schrank, der sich im Eins-gegen-eins-Duell behauptete und Heidmühles Schlussmann Marco Maaß überwand (19.).

Zum richtigen Zeitpunkt, nämlich kurz nach der Pause, legten die Gäste das 2:0 nach. Ole Schöneboom passte schnell zu Ingmar Peters, der den Ball querlegte. Laut Möhlenbrock war die Kugel dann gefühlt schon weg, doch Schrank setzte nach und erzielte den zweiten Huder Treffer (47.). Zwölf Minuten später erhöhte Jeremias Holtorp, der nach einem Freistoß aus dem Halbfeld von Schöneboom am zweiten Pfosten nur noch den Fuß hinhalten musste. Der vierte Treffer resultierte aus einem Doppelpass von Schöneboom und Peters, Ersterer schloss ins lange Eck ab (72.). Tor Nummer fünf ging auf das Konto von Jannik Meyer, der vollendete, nachdem die Huder den Ball in Ruhe hin- und herspielen konnten (78.). „Das war auch dem geschuldet, dass Heidmühle vom Kopf her nicht mehr zu 100 Prozent wollte“, sagte Möhlenbrock.

Weiter geht es für die Huder am kommenden Sonntag mit dem Derby gegen den SV Tur Abdin Delmenhorst.