In der Nachholpartie gegen die HSG Schaumburg-Nord hat die männliche A-Jugend der HSG Delmenhorst vor allem in der zweiten Halbzeit überzeugt und einen 37:30 (18:17)-Erfolg in eigener Halle eingefahren. Sie belegt damit den dritten Rang in der Handball-Oberliga.

Die Mannschaft von Trainer Thies Kohrt hatte zunächst Schwierigkeiten, in das Spiel zu finden. „Wir haben in der ersten Halbzeit nicht so den Zugriff bekommen“, ärgerte sich der Coach im Anschluss an die Partie. Vielleicht lag es auch an der ungewöhnlichen Anpfiffzeit (Montag, 20 Uhr), dass sich sein Team zunächst nicht absetzen konnte und der Spielverlauf sehr ausgeglichen war. Einzig in der 20. Minute gelang es den Delmenhorstern, durch Tore von Marcel Cuda und Samin Ramin einen 12:9-Vorsprung herauszuspielen. Dieser sollte aber nicht lange Bestand haben, denn die Gäste glichen nur drei Minuten später zum 12:12 aus. Mit einer denkbar knappen 18:17-Führung ging Delmenhorst in die Halbzeitpause.

Auch der Start in die zweite Hälfte gestaltete sich ausgeglichen. „Wir haben dann aber besser gedeckt und einfache Tore gemacht. Am Ende hatten wir dann den längeren Atem“, freute sich Kohrt über den weiteren Verlauf. Seinem Team gelang es, sich ab der 37. Minute einen konstanten Vorsprung herauszuarbeiten. So gewann es das Spiel am Ende deutlich mit 37:30. Trotz des klaren Sieges zog der HSG-Trainer ein gemischtes Fazit. „Am Anfang stimmte unsere Einstellung nicht. Richtig Zugriff haben wir erst in der zweiten Halbzeit bekommen. Da ist auf jeden Fall Potenzial nach oben“, analysierte er und fand noch lobende Worte für Sam Ramin: „Sam hat wirklich ein gutes Spiel gemacht.“

Am kommenden Sonntag steht für die A-Jugend eine große Herausforderung an. Ab 17 Uhr empfängt sie in der Stadionhalle den bisher ungeschlagenen Tabellenführer VfL Fredenbeck.

HSG Delmenhorst - HSG Schaumburg-Nord 37:30 (18:17)

HSG Delmenhorst: Heise, Wick – Sam Ramin (11), Bruning (6), Cuda (5), Sonnewald (4/1), Till (3), Oetken (3), Soheil Ramin (2), Szymanski (2), Kohlschein (1), Rieger, Pröhl

Siebenmeter: HSG D 2/1, HSG S-N 3/3

Zeitstrafen: HSG D 5, HSG S-N 1 HAE