Im zweiten Durchgang packte die Deckung des TV Neerstedt (grün-weiß) beherzter zu und ließ Tjark Meyer und der SG Achim/Baden II keine Chance mehr. (Björn Hake)

Achim. Am achten Spieltag der Handball Verbandsliga Nordsee der Männer ist der TV Neerstedt zu einem am Ende ungefährdeten 28:21 Erfolg bei der SG Achim/ Baden II gekommen. Der erste Durchgang verlief sehr ausgeglichen, weil die Achimer Hausherren immer wieder aus dem Rückraum trafen und auch immer wieder Lücken am Neerstedter Kreis schufen. Nach 30 Minuten lag Neerstedt lediglich mit 13:11 vorn. Taten sich die Grün-Weißen in der ersten Halbzeit noch schwer, so bestimmten sie das Geschehen in der zweiten Halbzeit recht eindeutig. „Es war ein weiterer Schritt nach vorn“, freute sich Coach Björn Wolken.

Dass dieses Spiel kein Spaziergang werden würde, war den Neerstedter Gästen bereist vor dem Anpfiff klar. Mit Benjamin Janssens, vielen Handballfreunden noch bekannt aus seiner Zeit bei der HSG Delmenhorst in der Oberliga Nordsee, und Daniel Hoppe bot Achim zwei wurfstarke Routiniers auf, die insgesamt sechs Tore markierten. „Sie haben uns wirklich Probleme bereitet, haben aber auch im Laufe der Partie konditionell deutlich abgebaut. Gleichzeitig konnten wir in der zweiten Halbzeit unsere Deckung deutlich kompakter präsentieren, sodass unsere gute Abwehrarbeit wieder einmal die Grundlage für diesen Auswärtssieg schuf“, analysierte TVN-Coach Björn Wolken.

In der Tat ebnete der engagierte Coach mit einer Umstellung in seiner Innenverteidigung den Weg zu einer stabileren Deckung. Im Spiel nach vorn überzeugte Neerstedt vor allem nach der Halbzeitpause und zeigte sich wie verwandelt. Dennoch blieb der Spielstand zunächst eng: 15:14 und 17:16 lauteten die knappen Neerstedter Führungen. Mit einem energischen Zwischenspurt schraubte der TVN das Ergebnis auf 22:18. Am Ende gelang sogar ein Sieben-Tore-Sieg, nachdem zweimal Hoffmann und einmal Honschopp drei der letzten vier Tore dieser Partie markierten. „Wir haben noch etliche Chancen liegen lassen“, berichtete Wolken. „Dennoch bin ich mit der Leistung meines Teams sehr zufrieden“, fügte er hinzu. Neerstedts Mittelangreifer Andrej Kunz bot eine ganz starke Leistung und erhielt ein Sonderlob seines Trainers. Er zog geschickt die Fäden im Neerstedter Angriffsspiel, setzte seine Nebenleute hervorragend ein und war auch selbst sehr torgefährlich – seine acht Feldtore sprechen für sich. Mit 12:4 Punkten belegt der TV Neerstedt jetzt den dritten Tabellenrang und ist ärgster Verfolger des Spitzenduos Elsflether TB und HSG Schwanewede/Neuenkirchen. Die beiden Teams trennten sich im direkten Vergleich 22:22 unentschieden.