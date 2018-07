Harpstedt. „Für Pferd und Reiter kann es keine besseren Bedingungen geben als die, die wir hier vorfinden“, war Teilnehmer Mario Stevens voll des Lobes für das „Fest der Pferde“ 2018 in Wohlde. Der aktuelle deutsche Meister gehörte zu den namhaften Teilnehmern, die auf den idyllischen Reiterhof von Sören Pedersen gekommen waren. Er trat unter anderem gegen die Olympia-Medaillengewinner Rolf-Göran Bengtsson und Sandra Auffarth sowie Laura Klaphake, eine der besten deutschen Springreiterinnen, an. „Sie nehmen diese Veranstaltung als Vorbereitungsturnier für das CHIO in Aachen (13. bis 22. Juli). Außerdem passt den Reitern der Termin unter der Woche sehr gut und bei uns können sie auf Rasen springen“, erklärte Pedersen, der am Dienstagnachmittag gespannt das große Highlight des Turniers, die Springprüfung Klasse S**, verfolgte und ein sehr enges sowie hochklassiges Springen erlebte.

Den Wettbewerb eröffnete gegen 15.45 Uhr Mario Stevens auf Talisman de Mazure. Obwohl es für eine vordere Platzierung nicht reichte, zeigte sich Stevens zufrieden: „Talisman hat sich sehr gut angefühlt und ist stark gesprungen. Der eine Abwurf fällt nicht so sehr ins Gewicht, weil es für uns ein Vorbereitungsturnier gewesen ist. Für Aachen habe ich mit Talisman und Brooklyn, der nach einer langen Verletzungspause wieder dabei ist, zwei wirklich gute Pferde. Wir wollen uns dort für den Grand Prix qualifizieren. Den Rest lasse ich auf mich zukommen“, blickte Stevens voraus und versprach zudem: „Im nächsten Jahr werden wir auf jeden Fall erneut nach Wohlde kommen.“

Den ersten richtig starken Ritt im 17 Hindernisse umfassenden Parcours zeigte Felix Haßmann auf Barolo H, als er ohne Strafpunkt und in einer ausgezeichneten Zeit von 32,96 Sekunden das erste Ausrufezeichen gegenüber der Konkurrenz setzte. An dieser Zeit bissen sich sowohl der Silbermedaillen-Gewinner der Olympischen Spiele 2008, Rolf-Göran Bengtsson auf Quitoki, als auch die Mannschafts-Olympiasiegerin in der Vielseitigkeit von 2012, Sandra Auffarth auf Landlord 56, die Zähne aus. Beide Duos blieben ohne Abwurf und landeten schließlich auf den Plätzen acht und neun.

Die Führung von Haßmann und Barolo H hielt bis zum 35. Starter, dann ritt Haßmann auf SL Brazonado und unterbot seine eigene Bestzeit um sieben Zehntelsekunden. „Da schlägt er sich selbst“, kommentierte der Stadionsprecher, der die rund 400 Zuschauer bei strahlendem Sonnenschein stets mit interessanten Informationen auf Trab hielt.

„Ich bin sehr zufrieden. Auf SL Brazonado habe ich bereits viel gewonnen. Noch stolzer bin ich daher auf Barolo H, der aus der eigenen Zucht kommt“, lobte Haßmann seine Pferde – just in dem Moment, als Philip Rüping auf Chalypsa die Zeit des fast schon sicher geglaubten Siegers Haßmann um fast zwei Sekunden unterboten hatte. „Jetzt wurde ich wohl gerade geschlagen“, sagte Haßmann lächelnd und fuhr fort: „Das macht aber gar nichts, denn wir sind auch mit Rang zwei und drei glücklich. Wir freuen uns, dass wir hier wieder beste Bedingungen vorgefunden haben. Sie sind einfach vom Feinsten und der Termin passt super.“

Mit einem Scheck in Höhe von 2100 Euro verließ das „Team Haßmann“ mit drei riesengroßen Pferdewagen den Hof in Richtung Heimat. Rüping durfte sich als Sieger über eine Siegprämie von 1500 Euro freuen. Dem gebürtigen Itzehoer fehlen zwar noch die ganz großen Erfolge auf internationaler Bühne, eine Überraschung sei der Sieg des 34-Jährigen jedoch nicht. „Er ist ein sehr, sehr guter Reiter, deshalb hat mich dieser Ausgang nicht verwundert. Es war insgesamt ein sehr gutes und ausgeglichenes Feld, in dem vieles hätte passieren können“, betonte Pedersen, der bereits am Vormittag das Ehepaar Meredith Michaels-Beerbaum und Markus Beerbaum auf seinem Hof begrüßen durfte.

Die beiden mit diversen Medaillen bei Welt- und Europameisterschaften dekorierten Springreiter traten jedoch beim Highlight des Tages nicht an. „Sie wollten nur ein kleines Springen absolvieren und haben gemeinsam mit ihrer Tochter einen gemütlichen Tag verbracht“, so Pedersen, der mit seinem Team wieder ein tolles Ambiente inklusive VIP-Zelt, Bäcker, Eiswagen, Bierwagen, Warm-Up-Parcours und vielem mehr auf die Beine gestellt hat. „Alles lief rund, das Wetter war top. Wir haben über beide Tage rund 1200 Besucher begrüßen dürfen. Die Leute kommen hierher, um den Tag zu genießen“, sagte er und freut sich bereits jetzt auf das nächste Jahr.