Thomas Baake. (Möllers)

Stenum. Taktisch hervorragend eingestellt und zudem äußerst diszipliniert hat der VfL Stenum dem TuS Obenstrohe einen Zähler abgeknöpft. Tatsächlich war das 1:1 (0:0)-Unentschieden eher schmeichelhaft für die als Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga angereisten Gäste. Denn die Elf von Thomas Baake hätte lediglich die eine oder andere Chance konsequenter zu Ende spielen müssen, um die drei Punkte am Kirchweg zu behalten. Nichtsdestotrotz zeigte sich der VfL-Coach nach Abpfiff hochzufrieden mit der Leistung seines Teams. „Da war ein Sieg für uns drin, aber es war wirklich ein Superspiel. Die Jungs haben gesehen, mit welchem Niveau sie spielen können, wenn sie taktisch diszipliniert auftreten“, lobte Baake.

Was ihn dabei so besonders freute, war, dass seine Mannschaft diverse Ausfälle – mal wieder – gut kompensierte. Denn wie schon so oft in dieser Saison musste Baake die Startformation im Vergleich zur Vorwoche auf diversen Positionen umbauen. Mit Fynn Brenneiser und Silas Dohrmann standen zudem zwei A-Jugendliche auf dem Feld. Beide verdienten sich für ihre Leistung ein Sonderlob von Baake: „Mit welch einer Disziplin sie das gemacht haben. Ich bin wirklich froh, dass die A-Jugendlichen da sind. Die Absprache mit Trainer Frank Radzanowski läuft auch super. Das ist wichtig.“

Gegen den TuS Obenstrohe agierten die Gastgeber von Beginn an äußerst clever. Gerade in der Defensive machten sie einen guten Job: Staffelung und Zuordnung stimmten genauso wie das Zweikampfverhalten. Bei eigenen Ballverlusten jagten die Stenumer zudem sofort wieder das Leder, verloren dabei aber nicht ihre Grundordnung. Außerdem lief die vorderste Reihe den ballführenden Obenstroher meist im richtigen Moment an. Der TuS hatte immense Probleme mit dem forschen Auftreten der Gastgeber und erarbeitete sich in Durchgang eins tatsächlich keine nennenswerte Chance aus dem Spiel heraus. „Wir haben den Tabellenführer in vielen Situationen einfach beherrscht und in der ersten Hälfte komplett vom Tor weggehalten“, sagte Thomas Baake. Weitestgehend zufrieden konnte er auch mit dem Angriffsspiel sein, wenngleich die Stenumer vor dem TuS-Gehäuse noch etwas zu unkonzentriert agierten.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs tauchten die Stenumer dann gleich mehrfach gefährlich im TuS-Strafraum auf. Und eine der ersten Chancen nutzten sie auch: Fynn Dohrmann setzte sich auf Linksaußen gut durch und brachte das Leder scharf an den Fünfmeterraum. Hier spitzelte Maximilian Klatte den Ball vorbei an Torhüter Tim Stahl in den Kasten (49.). Im Anschluss hätten Fynn Dohrmann und Dierk Fischer die Führung des VfL ausbauen können, verpassten dies jedoch. Stattdessen kassierten die Gastgeber den Ausgleich. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld und einem verlorenen Zweikampf war die linke Abwehrseite des VfL nahezu komplett blank. Divan Erkek profitierte davon – das 1:1 (61.). Im Anschluss hatten beide Teams noch gute Möglichkeiten, doch es blieb beim 1:1. „Wir hätten uns nicht beschweren können, wenn Stenum gewonnen hätte. Wir können mit dem Auswärtspunkt leben, weil wir nicht unsere beste Leistung abgerufen haben“, meinte TuS-Coach Rainer Kocks.