Eversten. Die äußeren Bedingungen ließen ein Fußballspiel kaum zu, dennoch wurde die Bezirksliga-Partie zwischen dem TuS Eversten und dem VfL Stenum angepfiffen. Die Gäste setzten sich auf dem matschigen Platz im Schneeregen mit 3:1 (1:1) durch. „Ich muss meiner Mannschaft ein Kompliment machen, wie sie die Bedingungen angenommen hat“, lobte VfL-Trainer Thomas Baake. Gerade körperlich habe sein Team mehr zusetzen können und am Ende auch verdient gewonnen.

In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit gingen die Stenumer durch Lennart Höpker in Führung, der eine Flanke von der linken Seite von Dierk Fischer mit rechts verwertete – 0:1 (11.). Eversten kam in der Folge jedoch besser in die Partie, Stenums Keeper Maik Panzram rettete zweimal die Führung, in der 33. Minute war er dann jedoch auch machtlos. Felix Schardey traf nach einer Ecke. „Es ärgert mich, dass wir mal wieder einen Treffer nach einem Standard bekommen haben“, meinte Baake. Verdient war dieser jedoch. In der Folge drückte Eversten, doch der VfL schaffte es mit dem 1:1 in die Kabinen.

Baake stellte in der Pause um, zog Maximilian Klatte weiter nach hinten und beorderte Fynn Dohrmann dafür nach vorne. „In den ersten 15 Minuten kam Eversten überhaupt nicht aus der eigenen Hälfte“, berichtete Baake. Nun setzte der dichte Schneefall ein, die Bedingungen wurden widriger. Mirco Heeren (Eversten) flog mit Gelb-Rot vom Platz (72.), Torben Würdemann stocherte einen weiten Ball von Fischer aus einem Meter über die Linie – 2:1 (74.). „Das war der Dosenöffner“, meinte Baake. Kurz darauf vollendete Klatte aus spitzem Winkel nach einer starken Einzelleistung zum 3:1 in den Knick (78.). „Das Spiel hat mega Kraft gekostet. Ich bin sehr froh, dass wir hier drei Punkte mitgenommen haben“, fasste Baake zusammen.